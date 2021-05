Trať v Novém Městě? Rozhodně mi sedí, těším se tam, říká Van der Poel

O nadcházejícím víkendu se představí v Novém Městě na Moravě. Na tiskové konferenci, kam měl server iDNES.cz exkluzivní přístup, mluvil o náročném přechodu z jednoho sportu do druhého, o trati na Vysočině nebo o své premiéře na Tour, která ho v červenci čeká.

Návrat na horská kola byl v Albstadtu bolavý, je to tak?

Mám z toho smíšené pocity, protože vždycky chci víc. Vím, že příprava byla krátká, s trenérem jsme mluvili o tom, že forma není taková, jakou bych chtěl. Pořád mám před sebou dost práce. Nedokážu odhadnout, na kolika procentech výkonnosti jsem, ale věřím, že to teď v Novém Městě bude lepší.

Jak těžké je pro vás vypořádat se s tlakem? I teď od vás fanoušci čekali, že hned zase vyhrajete.

Tlak tady byl vždycky od doby, co jsem začal závodit na kole. Jsem na něj zvyklý a většinu tlaku si na sebe stejně vytvářím sám.

Takže to pro vás není nikdy těžké?

Ani ne. Já vždycky od sebe očekávám to nejlepší, nikdy míň než fanoušci, takže se na to dokážu vnitřně připravit a žít s tím.

V Albstadtu vás kromě výkonnosti limitovala i záda. Není to varovný signál před létem, kdy chcete jet Tour a krátce po ní olympijský závod na horském kole?

Od Tour do olympiády ale budu více trénovat na horském kole. Jasně, je pro mě vždycky těžké přejít z jednoho kola na druhé, protože na každém mám trochu jiný posed, zaujímám jinou pozici a třeba v prudkých stoupáních dost trpím. Vždycky to nějakou chvíli zabere a určitě je jednodušší přejít z horského kola na silnici než naopak. Ale takhle to je. Taky bych byl radši, kdybych jel loni olympiádu a letos Tour. Ale to už neovlivním.

Van der Poel v Novém Městě na Moravě.

V Novém Městě už jste vyhrál. Sedí vám tamní trať víc než ta v Albstadtu?

Určitě je to pro mě lepší trať, ale taky musím mít lepší formu. Po krátké pauze po Flandrech jsem měl hodně krátkou přípravu na to, abych hned zase závodil na nejvyšší úrovni. Snad to teď bude lepší.

Potřebujete sebrat co nejvíc bodů kvůli vaší pozici na startu olympijského závodu, je to tak?

Je to důležité, protože nikdy nevíte, co se stane před vámi. Když někdo spadne a vy kvůli tomu přijdete o závod, na který se čtyři roky těšíte a připravujete, není to ideální. Proto chci v Novém Městě sebrat co nejvíc bodů to půjde.

Co vaše plány před Tour? Už víte, jak budou vypadat?

Po Novém Městě odjedu na vysokohorský kemp, pak mě čeká závod Kolem Švýcarska, národní šampionát a Tour. Tohle všechnu beru jako přípravu na olympiádu.

Včetně Tour?

Takhle, soustředím se na ni, pro sponzory a tým je důležité, abych byl na Tour připravený, abych tam byl, něco předvedl. Ale já už několikrát řekl, že je pro mě hlavní olympiáda. Přestože vím, že Tour je jedna z největších sportovních událostí na světě. Bylo by hezké, kdyby mě na ní viděl i dědeček (Raymond Poulidor, zemřel v listopadu 2019), ale to už se bohužel nepovede. I tak se těším, i pro mě je to velká událost.

Jen ta olympiáda… Přitom první dvě etapy na Tour by vám měly sedět, ve hře může být i žlutý dres. Byl by cennější než olympijské zlato?

Upřímně, nevím. Ještě jsem etapy na Tour nezkoumal, ale teď asi preferuju spíš vyhrát olympiádu než jet ve žlutém dresu. Třeba bude možné obojí, uvidíme.

Mluví se o tom, že kvůli Tokiu vynecháte poslední týden, je to tak?

Ještě jsme se nerozhodli, odstartujeme Tour s nějakými cíli a uvidíme. Je ale možné i dojet Tour a pak být na olympiádě v dobré formě.

Co varianta vynechat Tour? I přes nesouhlas sponzorů?

Nemyslím si, že je to možnost. Je jasné, že musím být součástí první Tour našeho týmu. Musím se s tím smířit a pak se holt zkusit co nejlépe připravit.