Sagan, Viviani, Gaviria? Ne, na Giru všechny zaskočil Van der Hoorn

Etapa dvou různých polovin.

Takové bylo třetí dějství růžového Gira. Nejprve rovina, pak první menší kopce letošního ročníku. A v něm první utrpení sprinterů. Ještě než peloton vjel do cílového Canale, chyběli v něm Dylan Groenewegen, Tim Merlier nebo Caleb Ewan.

Všichni se stali oběťmi rychlého tempa Bory, která jela celý den na čele.

Problémem bylo, že se závodníci Bory tak vystříleli, že v posledních kilometrech už nebyl nikdo, kdo by mohl ve vysokém tempu pokračovat.

A to byla voda na mlýn Taco van der Hoornovi. Muži, který byl součástí osmičlenného úniku dne a který jako poslední zůstal před dotírajícím balíkem.

Za ním se ještě na posledním brdku vydala dvojice Tony Gallopin s Giuliem Cicconem.

A začala naháněná.

Van der Hoorn měl půl minuty k dobru před dotírajícím duem a minutu před hlavním balíkem. Do cíle zbývalo 7 kilometrů a odstup se rychle zmenšoval.

Tři kilometry před cílem už byli Gallopin s Cicconem dojeti, Van der Hoorn měl ale stále 25 sekund k dobru. Bude mu to stačit?

Ještě do posledního kilometru vjížděl s 15 vteřinami k dobru, a to už si pohlídal! Z úniku vyhrál etapu, která měla patřit Saganovi, Vivianimu nebo Gaviriovi.

Taco van der Hoorn si jede pro největší úspěch kariéry.

V 27 letech se po přestupu z Jumbo-Visma dočkal tenhle týmový kolega Jana Hirta svého debutu na Grand Tour. A hned ve třetí etapě si dojel také pro svou první vítěznou etapu.

„Jenom jsem slyšel to povzbuzování v uchu od sportovního ředitele a jel jsem úplně naplno. Pořád jsem se ohlížel, kdy se za mnou vynoří hlavní balík a ty závěrečné metry pro mě byly absolutně neuvěřitelné,“ líčil spokojený vítěz.

Na druhém místě přivedl do cíle hlavní balík Davide Cimolai, který porazil třetího Petera Sagana. Elia Viviani dojel čtvrtý a třeba Fernando Gaviria sedmý.

V čele Gira se nic nemění. Růžovou dál drží Filippo Ganna, na druhé místo se posunul Tobias Foss s 16sekundovým mankem. Třetí je Remco Evenepoel, který ztrácí stejně jako Joao Almeida 20 sekund.

V úterý čeká na Giru první test favoritů na celkový triumf. Tři hodnocená stoupání, z toho to poslední (čtyřkilometrový kopec Colle Passerino s průměrem 9,5 procenta!) jen 7 kilometrů před cílem.

Jak se vše odehrálo

Na dohled Alp. V Bielle, bráně do Alp, startovala třetí etapa Gira. Místo aby peloton zamířil na sever do hor, vydal se jižně na pitoreskní výlet skrz vinice v kraji Piedmont.

První kopce. I tak přišly první kopce letošního Gira. Na posledních 70 kilometrech stálo jedno stoupání třetí kategorie, dvě čtvrté kategorie a 15 kilometrů před cílem nehodnocený, ale o to prudší brdek na Guarene.

Bohatý Ganna. Kdo během úvodních dvou etap nejvíc vydělal? Nepřekvapivě Filippo Ganna, kterému triumf v časovce a růžový dres k tomu přinesl už 19 tisíc eur. Druhý nejbohatší Tim Merlier už do týmu přinesl necelých 13 tisíc eur.

Žádné azuro. Počasí na startu asi příliš lidí nepotěšilo. Když se v 12.30 závodníci seřadili na startu, pršelo a pršet mělo víceméně celý den.

Rychlý únik. Trvalo to sotva tři kilometry, než se zrodil únik dne. Dostalo se do něj osm cyklistů. Samuele Zoccarato, Simon Pellaud, Taco van der Hoorn, Samuele Rivi, Alexis Gougeard, Vincenzo Albanese, Andrii Ponomar a Lars van den Berg. Právě ten měl nejmenší ztrátu na růžového Gannu – 52 sekund a brzy se tak virtuálně převlékal do trikotu lídra.

Jeden z nejmladších vůbec. Právě Ponomar byl velmi zajímavým jménem. Teprve 18letý ukrajinský talent, jeden z nejmladších cyklistů, který se kdy na start Gira postavil.

Kontrolujeme. Osmička v čele si rychle vypracovala až šesti a půl minutový náskok, to bylo ale maximum, co peloton vedený především Borou a Alpecinem, dovolil.

Albanese zůstává modrý. Na Piancanelli, úvodní trojkový kopec dne přijel z úniku na prvním místě Vincenzo Albanese, čímž si pojistil modrý dres krále hor. Vyhrál pak i na Castinu.

Odpadlíci. Právě na druhém stoupání dne už tempo Bory nevydrželi elitní sprinteří. Odpadali Dylan Groenewegen, Tim Merlier i Caleb Ewan. Na dalším kopci nestačil Giacomo Nizzolo, zato se udrželi Fernando Gaviria s Eliou Vivianim. V čele z původní osmičky zůstala jen pětka s minutou a půl k dobru před pelotonem.

Útok! Na posledním nehodnoceném stoupání z pelotonu vyrazili Tony Gallopin s Giuliem Cicconem, jejich útok ale neměl dlouhého trvání.

Šok od Van der Hoorna. Celý den jel v úniku, na posledních kilometrech pak ujel zbytku svých souputníků a v závěru udržel náskok před dotírajícím pelotonem. Hrdina dne, Taco van der Hoorn.