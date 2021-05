Převlékání na Giru. Do růžové však nejde Bernal či Yates, ale De Marchi

Byla to dosud nejtěžší zkouška letošního Gira. Nejen kvůli náročnému kopcovitému profilu, ale i dešti a zimě. Největší favorité se do centra dění nedostali a o triumf i růžový dres si to rozdali cyklisté z úniku. Vítězem čtvrtého dílu závodu se stal Joe Dombrowski z UAE-Emirates, do čela celkové klasifikace se posunul Alessandro De Marchi z Israel Start-Up Nation.