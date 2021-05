ONLINE: Předposlední horská výzva Gira. Najde Bernal soupeře?

Po nejdelší etapě, která ve čtvrtek žádný vzruch v boji o růžový dres nepřinesla, se cyklisté opět vracejí do hor. Do devatenáctého pokračování Gira vstupuje jako lídr Egan Bernal z Ineosu. On i jeho vyzyvatelé vyhlížejí především závěrečný výšlap na kopec první kategorie. Tam se dá hodně získat, ale i ztratit. Závod sledujeme v podrobné online reportáži.