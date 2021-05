ONLINE: Drsná zkouška po dni volna. Giro znovu míří do hor

Etapa dvou polovin.



Taková je sedmnáctá 193kilometrová zkouška z Canazei až na vrchol Sega di Ala. Ta první polovina bude bleskurychlá, velká část totiž vede z kopce.

O to těžší nejspíš bude dostat se do úniku dne, který může mít velkou šanci na úspěch.

To nejtěžší ale přijde na posledních 50 kilometrech.

Nejprve Passo San Valentino. Má sice okouzlující název, ale příliš romantiky nejspíš nenabídne. Na 15 kilometrech čeká na cyklisty průměrný sklon 7,5 procenta, jsou tam i 16procentní rampy.

A pak přijde naprostá novinka na Giru.

 #Giro



A stage running almost entirely downhill in its first half, and then concludes with a summit finish is what awaits the riders today at the @giroditalia.



 Start 12:00

 Finish ca. 17:15

️ 193km pic.twitter.com/DabGRJ0i04