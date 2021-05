Slovenský cyklista Sagan dostal na Giru pokutu za zastrašování soupeřů

Po druhém dni volna se cyklisté na italském Giru d´Italia vrátili do sedla a hned je to pekelně bolelo. Hlavně Egana...

Loni nizozemský start cyklistické Vuelty znemožnila pandemie koronaviru, „odškodné“ by mělo přijít v roce 2022....

Životní árie cyklisty Carusa. Jak věčný pomocník sahá na Giru po štěstí

Kdo je největším překvapením letošního Gira? Mohl by to být některý z mladíků, například 24letý Nor Foss, průběžně...