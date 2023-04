Cyklista nezvládl sjezd. Hlavou naboural do značky, vysklil dveře u auta

Nehoda se stala ve třetím ze šesti okruhů více než 150 kilometrů dlouhého závodu.

Podle šéfa závodu Romana Horkého se mladý jezdec pokoušel skrz kolonu doprovodných vozidel vrátit zpátky do skupiny, ze které odpadl při předchozím stoupání. Vyjel ze zatáčky a namířil to přímo do dopravní značky.

To potvrdil i Zdeněk Rubáš, manažer stáje AC Sparta Praha. „Do té značky naboural hlavou. Dostal ránu, rozbil helmu a zůstal ležet. V bezvědomí ale nebyl,“ popsal Rubáš iDNES.cz. Lékař byl na místě okamžitě, sanitka ho odvezla do rumburské nemocnice, kde zůstal přes noc na pozorování.

„V pondělí ho už táta odvezl domů do Litomyšle. Lékaři mu zašili tržnou ránu na rameni,“ pokračoval Rubáš. Jak dopadla helma, je vidět na přiloženém snímku. „Zřejmě měl skloněnou hlavu. Asi už věděl, že to nevybere, tak to rovnal. Byla to chyba jezdce,“ říká manažer stáje.

Špatně ale dopadlo stojící auto jednoho z pořadatelů. Při nehodě totiž Glänznerovo kolo navíc vysklilo dveře na straně řidiče.

Pohárovým závodům dominovala stáj Elkov

Závod Škoda Cupu v České Kamenici vyhrál Martin Zahálka. Úřadující český šampion z týmu Elkov Kasper jezdil celý závod ve vedoucí skupině, v závěru se z ní odpoutal spolu s dvěma jezdci konkurenční stáje ATT Investments Mártonem Dinou a Janem Kašparem. Ve finiši měl Zahálka více sil a připsal si letošní první triumf v seriálu.

„Měl jsem super nohy. Mně takové závody sedí, když se jede od startu do cíle a nikdo se nešetří. V závěru měli soupeři převahu a já zkoušel čekal na Dominika (Neumana), ale stále ztrácel. Chvílemi se soupeři šponovali sami, mysleli si, že mě překvapí nástupy. V kopci jeden odpadl a já pak již čekal jen na spurt, na něž jsem si dnes věřil,“ usmíval se v cíli vítězný Zahálka, který se po třech dílech poháru posunul do čela celkové klasifikace sedmidílného seriálu.

Jen o den dřív se jel pohárový závod v nedaleké Krásné Lípě. Tam triumfoval jiný jezdec stáje Elkov Kasper Tomáš Přidal, který o půl minuty porazil stájového kolegu Michaela Boroše.

Devatenáctiletý mladíček se od začátku závodu držel v čele a jeho triumf tak byl zasloužený. V cíli přiznal, že do závodu vstupoval jen s ambicemi týmu pomoci. Nakonec se ale štreka dlouhá přes 130 kilometrů vyvíjela úplně jinak.

„Týmová taktika zafungovala skvěle, roznastupovali jsme si jej a slavili úspěch. Pro mě je to rozhodně zatím největší cyklistický úspěch,“ liboval si Přidal, který podle Zahálky bude muset za první triumf přispět do týmové kasy.