Adam Ťoupalík ovládl finále cyklistického poháru a vyhrál i celkově

Za jezdcem stáje Felbermayr Simplon Wels skončil třetí Ťoupalíkův týmový kolega Michael Boroš.

„Začátek závodu byl těžký, protože na dílčích sprintech bodovala spousta lidí. Od trenéra jsme dostali informace, jak na tom jsme a co je potřeba zajet, abychom se posunuli v hodnocení co nejvýš. Já jsem se snažil stále držet v čelní skupině a z té útočil, abych co nejvíc bodů posbíral. Dařilo se to a dostal jsem se i do dvoučlenného úniku (s Turkem), který jsme dotáhli až do cíle,“ uvedl Ťoupalík v tiskové zprávě svého týmu.

V sezoně Škoda Cupu ovládl také červencový závod Visegrádské čtyřky Brno - Mikulov - Brno a stal se nástupcem dalšího stájového kolegy Matěje Zahálky. Obhájce prvenství letos startoval jenom v Mladé Boleslavi, kde dnes skončil osmý, v červnu se ale stal v Mladé Vožici domácím šampionem.

„Celkové vítězství je pro mě překvapení, protože v minulém závodě (v Hrabyni) jsem vůbec nebodoval a netušil jsem, že i závod V4 se počítá do Českého poháru. Před sezonou jsem s tímto vítězstvím vůbec nepočítal,“ konstatoval Ťoupalík.