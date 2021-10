Boroš a Zemanová vyhráli cyklokrosový pohár ve Slaném a celkově vedou

Devětadvacetiletý Boroš navázal ve Slaném na úvodní pohárovou výhru z Mladé Boleslavi, před týdnem v Hlinsku byl druhý. O vítězství mistr republiky rozhodl v závěrečném okruhu, kdy v technické pasáži ujel Matěji Stránskému a závodníka kategorie do 23 let porazil o osm sekund.

„Bylo to dneska hodně rychlé, ale rozhodně ne jednoduché. Musel jsem jet více hlavou, chytřeji. Mladý Stránský se držel velmi dobře, jel skvělý závod. Závěrečný okruh jsem jel, co to šlo. Podařilo se mi ho setřást a z vítězství mám velkou radost,“ řekl webu cyklokros.cz Boroš.

Zemanová, jež oslaví osmnáctiny koncem října, vyhrála druhý závod za sebou díky drtivému závěru. Do cílové rovinky sice vjela první Jana Czeczinkarová, ale ve finiši byla Zemanová rychlejší. Třetí dojela Nizozemka Anne Terpstraová, pátá žena ze závodu horských kol na OH v Tokiu.

„Bylo to těžké, ale měla jsem dobrý den. Hlídala jsem si čelo, a když se to ve čtvrtém kole začalo dělit, tak jsem nastoupila a udržela se mě pouze Jana (Czeczinkarová). V posledním kole jsem měla problémy, přestalo mi to přehazovat a tak jsem musela do depa. Naštěstí jsem ale neztratila kontakt a dobře to dopadlo,“ řekla Zemanová.

Pohárového závodu se zúčastnila kompletní česká špička. V úvodních třech závodech Světového poháru ve Spojených státech amerických, které se pojedou v rychlém sledu od neděle, bude reprezentovat jen Kateřina Nash, jež v USA žije.