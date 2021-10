Paprstka se po roce vrátil do Kolína i k cyklokrosu

Po roce je někdejší juniorský mistr světa zpět. Ve stáji Expres CZ-Tufo team Kolín i u cyklokrosu.

„Člověk míní, život mění. Vlivem více okolností a několika podstatných rozhodnutí nastupuji do Českého poháru v cyklokrosu. Vzhledem k přeskupení závodníků v týmu GAPP System Kolofix, ač nerad, končím reprezentaci v tomto týmu a místo zimní přípravy na další bikovou sezonu pokračuji v plném nasazení v cyklokrosu,“ prohlásil Tomáš Paprstka.

Pohárová soutěž už má za sebou první dva podniky. Při premiéře v Mladé Boleslavi brala staronová kolínská posila šesté místo, teď o víkendu v Hlinsku už skončil Paprstka třetí.

„Nadcházející týdny nebudou jednoduché, nastupuji z plné přípravy, odpočinku nebylo mnoho. Nicméně se budu snažit, abych nikoho, a především sebe, nezklamal. Do závodů, které mě teď čekají, dám všechno. Ostatně, tak jsem to dělal vždy,“ podotkl Tomáš Paprstka. Jeho návrat do stáje Expres CZ-Tufo dává smysl. Kolín totiž na začátku ledna pohostí mistrovství republiky a pořadatelský klub tímhle krokem získal borce, který osloví místní fanoušky. Paprstka jistě na šampionátu pojede s medailovou ambicí.

„S Tomášovým návratem jsem souhlasil jedině s podmínkou, že se vrátí k cyklokrosu. Pokud by na ni nepřistoupil, tak jsme se nedomluvili,“ prozradil šéf kolínského klubu Jan Slavíček. „Absolvuje cyklokrosovou sezonu a teprve v jejím průběhu se budeme bavit o možném delším angažmá u nás. Vše bude samozřejmě záviset na jeho výkonnosti. V současné chvíli je hlavní to, aby ukázal, že tomu je ochoten opravdu dát všechno a vrátit se na přední příčky v domácím pelotonu,“ dodal Slavíček.

Paprstka získal v roce 2010 zlato na juniorském mistrovství světa v Táboře. Po přechodu do seniorské kategorie už se ale k podobným úspěchům ani nepřiblížil. V domácí konkurenci sice dokázal v cyklokrosu i na horských kolech sbírat medaile, na mezinárodní scéně ale spíš paběrkoval.

Loni se po dlouhých letech rozhodl pro změnu dresu. Doufal, že mu specializace na biky výsledkově pomůže. Zásadní progres však nenastal. „I tak bych za uplynulý rok chtěl vyjádřit obrovské poděkování především Pavlu Čábelickému, který mi poskytnul zázemí na té nejvyšší úrovni, ale také kvalitní přípravu v podobě každodenních konzultací tréninků s Karlem Martínkem,“ vzkázal Tomáš Paprstka.

Nyní se bude soustředit především na Toi Toi Cup, výjezdy na mezinárodní podniky nejsou příliš v plánu. Poměření sil se zahraniční elitou připadá do úvahy leda při Světovém poháru v Táboře.

Otazníkem tak zůstává i Paprstkův případný návrat do cyklokrosové reprezentace, která v seniorské kategorii širokým výčtem jmen zrovna neoplývá. „Tomáš má v našem dresu za sebou hodně vítězství a já věřím, že na něj ještě další čekají. Byl bych rád, kdyby byl vzorem pro naše závodníky do 23 let i juniory. Určitě by je měl motivovat a táhnout,“ podotkl Jan Slavíček.