Cyklokrosový šampionát v Jičíně? Odměna za práci, raduje se hostitel

Na startu se sice nepředstaví dvě největší hvězdy domácí scény, přesto konkurence bude velká. „Na startu bohužel neuvidíme Zdeňka Štybara ani Kateřinu Nash, která už odletěla do Ameriky. I tak věřím, že uvidíme velmi kvalitní a vyrovnané závody,“ říká ředitel závodu Petr Kordík.



Koho tipujete, že by mohl pomýšlet na vítězství?

Je tam čtyři až pět kluků, kteří by se mohli o ten titul rvát. Mezi favority patří Michal Boroš, Tomáš Paprstka, jako černého koně vidím Emila Hekeleho, který je letos velmi motivován, protože to pro něj bude jeden z posledních velkých závodů, a nesmím zapomenout ani na vítěze loňského poháru v Jičíně Jana Nesvadbu.



A u žen?

Tady bude velkou favoritkou Pavla Havlíková, která útočí už na sedmý titul.



Jak se přihodilo, že se český šampionát pojede v Jičíně?

Je to díky naší dlouhodobé práci. Pět let tu pořádáme závody a vypadá to, že to děláme dobře. Teď jsme dostali možnost uspořádat mistrovství republiky, tak jsme po tom drapli. Je to taková odměna za naši snahu a tvrdou práci.



V Jičíně už jste pořádali závody Českého poháru Toi Toi Cupu, v čem je to teď pro vás těžší? Přece jen republikový šampionát je o stupínek výš.

Příprava je samozřejmě o něco náročnější. Trať dostála menších změn, pojede se více mimo les, což je způsobeno především kvůli divákům a také televizi. Závod se totiž bude vysílat v živém přenosu České televize. Také se trochu posouvalo depo.

Změny se tedy dělaly především pro diváky?

Přesně tak. Fanoušci se mohou těšit, trať je perfektně přehledná, z jednoho místa uvidí jezdce pětkrát, neustále budou mít přehled, co se na trati děje. Navíc pro ně máme jedno zajímavé překvapení.



Povídejte.

Pro prvních 999 diváků se vstupenkou za 70 Kč je připraven párek a pivo zdarma.



Takhle velká akce se v Jičíně koná poprvé, navíc nedaleko centra. Budou nějaká dopravní omezení?

Vzhledem k náročné organizaci závodu je potřeba již od soboty počítat s dopravními omezeními v okolí lesoparku na Čeřovce. Pro diváky je připraveno parkoviště na konci ulice Československé armády a v okolí bývalých kasáren. Vše budeme řídit ve spolupráci s městem Jičín.