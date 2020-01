Cyklokrosová sláva, Jičín se chystá bitvu o české tituly

Boroš: Počtvrté za sebou? Výzva, pěkné číslo Pokud se mu to v neděli podaří, zařadí se mezi české legendy. Michael Boroš bude v Jičíně usilovat na mistrovství republiky v cyklokrosu již o čtvrtý triumf v řadě. Něco takového se v historii podařilo jen Jaroslavu Antošovi v letech 1962 až 1965 a trojnásobnému světovému šampionovi Zdeňku Štybarovi, jenž v letech 2008 až 2013 zvítězil dokonce šestkrát po sobě. „Je to výzva. Bylo by to pěkné číslo. A já doufám, že to vyjde,“ řekl Boroš. Michael Boroš slaví třetí triumf na cyklokrosovém mistrovství republiky. Na trati v Jičíně dosud nikdy nejel, ale nijak si s tím hlavu neláme: „Mně to nevadí, já jsem zvyklý. Naopak jezdím nové tratě rád. Vím o té jičínské asi jen tolik, že je v lese a má hodně zatáček.“

Boroš věří, že si během posledního měsíce sezony ještě spraví chuť, neboť se mu v ní nedařilo příliš podle představ. „Jsme lidi, nejsme roboti. Někdy prostě přijde slabší rok. Třeba to ten příští bude zase lepší. Ideální to nebylo ani zdravotně, ale nemá smysl se v tom už babrat," uvedl Boroš. Vnímá, že konkurence sílí, svět jde dopředu a není snadné se prosadit: „Co na to říct... Je tam prostě hodně lidí vyrovnaných. Jedna chyba mě stojí deset pozic. Nejsem pak v desítce, ale ve dvaceti.“ Už jen necelý měsíc zbývá do světového šampionátu ve Švýcarsku. „Připravuju se na to dlouho. Teď už toho moc neudělám a nedoženu. Tři čtyři závody, je potřeba formu jen vyladit,“ řekl Boroš.