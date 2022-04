Babor vyhrál první etapu cyklistického závodu Tour du Loir et Cher

„Cílová rovinka byla do mírného stoupání, takže jsem si počkal do posledních 200 metrů a pak už byla skoro povinnost vyhrát. Měl jsem prostor a mohl do toho šlápnout naplno,“ uvedl Babor na týmovém webu.

Dvaadvacetiletý rodák z Berouna navázal na čtyři dny staré vítězství v závodě Polského poháru Śleźański Mnich.

Tour du Loir et Cher je závod druhé kategorie kalendáře UCI, který se jede po dvouleté odmlce zaviněné pandemií koronaviru. Dosud poslední ročník v roce 2019 vyhrál Jan Bárta také v barvách Elkovu.