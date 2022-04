Babor žlutý dres na Tour du Loir et Cher neudržel, Kukrle je čtvrtý

Ve vedoucí pětičlenné skupince přijel do cíle jiný člen královéhradeckého týmu Elkov Kasper Michael Kukrle, který obsadil pátou příčku. V průběžném pořadí je úřadující český mistr čtvrtý. Na Stokbra má manko 10 sekund.

„Většinu dne jsme kontrolovali čelo hlavní skupiny a hlavně naši časovkáři Jan Bárta a Jakub Otruba odvedli kus práce. Abych jim ulehčil, doskočil jsem při nájezdu na cílové okruhy do úniku. Moji týmoví parťáci díky tomu nemuseli tahat celý peloton a ušetřili síly do zítřejší těžké etapy,“ uvedl Kukrle v tiskové zprávě týmu.

Útok na stupně vítězů ve spurtu pětice uprchlíků mu nevyšel. „Ne všichni jezdci (v úniku) spolupracovali. Mně se jelo dobře, i když ještě trochu cítím únavu z minulého týdne z Arden. Věřil jsem si do těžšího spurtu, který byl v závěrečných 500 metrech do mírného stoupání. Nakonec to ale nevyšlo na lepší umístění,“ řekl Kukrle.

Závod druhé kategorie kalendáře UCI skončí v neděli. Dosud poslední ročník v roce 2019 vyhrál Jan Bárta také v barvách Elkovu.