Kukrle se po třetí etapě ujal vedení v závodě Tour du Loir et Cher

Páteční druhou etapu absolvoval ve žlutém vítěz úvodního dějství Daniel Babor, ale vysvlékl ho z něj Dán Andreas Stokbro. Nový lídr Kukrle vede s náskokem tří sekund před jiným Dánem Jeppem Aaskovem Palesenem, který třetí etapu po úniku vyhrál.

„Náš dnešní cíl byl posunout Michaela Kukrleho co nejvíc dopředu v průběžném pořadí a důležitý pro naši taktiku byl 200. kilometr, kdy přišla první prudká stojka, po které následoval úsek po šotolině, další stoupání a technický okruh městem,“ popsal v tiskové zprávě Neuman.

V cílových okruzích táhli peloton Jan Bárta s Jakubem Otrubou. „Chtěli jsme to ostatním udělat co nejtěžší a očesat z balíku pomalejší jezdce. Od prvního kola se nám povedlo najet na špici, natáhnout celé pole a ostré tempo udržet i v prudkých výjezdech a na šotolině. Povedlo se nám přesně to, o co jsme se snažili, a fakt, že se díky tomu Kukrle dostal až do žluťáka, je famózní výkon celého týmu,“ pochvaloval si Neuman.

Ve čtvrtek peloton znovu čeká přes 200 km, pětidílný závod druhé kategorie kalendáře UCI skončí v neděli. Dosud poslední ročník v roce 2019 vyhrál Bárta.