Van Hooydonck zkolaboval v autě a měl nehodu. V nemocnici bojuje o život

„Nehoda se stala kolem půl deváté ráno. Auto se dvěma cestujícími čekalo na semaforem na křižovatce Doprsstraat a Kapelsesteenweg,“ popsal policejní mluvčí Patrick De Smedt pro belgický list Nieuwsblad.

Doplnil, že sedmadvacetiletý řidič zřejmě vinou nevolnosti náhle sešlápl plyn a vjel do křižovatky. „Řidič byl na místě resuscitován a převezen do nemocnice v ohrožení života. Jeho těhotná manželka, která seděla vedle něj, nebyla zraněna, ale byla také převezena do nemocnice na kontrolu,“ dodal mluvčí policie.

HBvL @hbvl Profwielrenner Nathan Van Hooydonck in levensgevaar na crash met zwangere vrouw naast zich in centrum van Kalmthout https://t.co/baI8g2qSd5 https://t.co/BNMg27IESf oblíbit odpovědět

Tři lidé v dalších autech včetně malého dítěte utrpěli lehká zranění. Tým Jumbo Visma, v němž má van Hooydonck roli domestika pro hlavní lídry stáje, se k zdravotnímu stavu svého důležitého muže zatím nevyjádřil.

Nizozemský cyklista závodil naposledy v minulém týdnu na podniku Okolo Británie, kde jeho týmoví kolegové Olav Kooij a Wout Van Aert vyhráli pět z osmi etap a Van Aert slavil i celkové vítězství. Předtím pomohl v červenci k vítězství Jonase Vingegaarda na Tour de France, kde měl v 15. etapě vážný pád po srážce s nepozorným divákem.