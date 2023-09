Radši budeš se ženou a se psem. Jak Kuss nabíral síly na úchvatné tažení

V etapě sice mírně zaostal za týmovými kolegy Rogličem a Vingegaardem, ale stále má v čele pořadí osm sekund k dobru. Oba parťáci navíc ujišťují: Budeme moc rádi, když Vueltu vyhraje právě Sepp.

„Je to pozice, kterou jsem nikdy nečekal,“ ujistil Sepp Kuss. „Objevil jsem v sobě nové sebevědomí. A mám k sobě i fantastické lidi z týmu, v zákulisí fungujeme výborně. Vím, že tenhle závod je moje velká šance. Ale jsem samozřejmě případně ochotný pracovat i pro kluky.“

Svět žasne, jak loajálně se stále chová i co sám na trati předvádí. Vždyť Vuelta je jeho třetím závodem Grand Tour v sezoně!

Už jen objet je všechny v jednom roce je čin málokdy vídaný. Bojovat na třetím z nich o vítězství, s veškerou předchozí únavou v nohou, je čímsi zdánlivě nepochopitelným.

Giro původně Kuss jet neměl

Australan Adam Hansen jezdil všechny tři Grand Tour šest let po sobě, ale v roli pomocníka, který se příležitostně vydal do úniku.

Z jezdců pro celkové pořadí naposledy zvládli tento trojboj v roce 2010 Španěl Carlos Sastre (Giro 8. – Tour 18. – Vuelta 8.) a v roce 2016 další Španěl Alejandro Valverde (3. – 6. – 12.).

„Nikdy víc,“ prohlásil po svém pokusu Sastre.

Kuss letos nejprve významně pomohl Primoži Rogličovi vyhrát Giro a sám na něm skončil celkově čtrnáctý.

Pak dřel pro Jonase Vingegaarda na Tour a navzdory nepříjemnému pádu ji dokončil dvanáctý.

A teď bojuje o titul na Vueltě.

Jak to rodák z Colorada dělá?

Zákulisí jeho přípravy v rozhovoru pro magazín Velo poodhalil Mathieu Heijboer, jeho 41letý osobní kouč. Také on mnohokrát slyšel: Tři Grand Tour v sezoně je pro vrchaře nemožné jet. Pro fyziologii i psychiku jezdce jde o příliš velký stres.

Přesto si řekli: Vyzkoušíme to.

Nahrála jim náhoda. Na Giru totiž Kuss startovat neměl, ale po zranění Wilka Keldermana, jenž měl být v Itálii Rogličovým superdomestikem, jej tým narychlo povolal.

„V týmu jsme cítili, že kvalitní náhradou Wilka může být jen Sepp, a on navíc na Giru závodit chtěl,“ líčil Heijboer. „Už tehdy nás napadlo, že by tedy mohl zkusit všechny tři Grand Tour. Na Tour jsme ho pro Jonase potřebovali a o Vueltu rozhodně nechtěl přijít, je jeho oblíbeným závodem.“

Ve třetím týdnu Tour se zlepšoval

Hlavní věc, kterou před konečným rozhodnutím o startu na Vueltě zkoumali, byla Kussova data na konci Tour. Pokud by tam ve třetím týdnu nedokázal dosáhnout své obvyklé úrovně, šlo by o jasné znamení nadměrné únavy.

Ale to se nestalo.

ŽLUTÁ RADOST. Jonas Vingegaard slaví v cíli Tour celkové vítězství s týmovými kolegy. Na snímku v objetí s věrným pomocníkem Seppem Kussem

„Pak jsme zjišťovali, zda dosáhne obvyklé intenzity i v tréninku,“ řekl Heijboer. „Porovnávali jsme jeho data včetně srdeční frekvence během posledního týdne Gira a Tour a na klíčových trénincích v následujících týdnech.“

Ani jednou se neobjevily náznaky, že by Kuss musel sahat příliš hluboko do svých rezerv. „Dokonce to vypadalo, že se v průběhu třetího týdne Tour až do svého pádu zlepšoval,“ řekl Heijboer.

Zároveň sledoval také Kussovu psychiku. Přetrénování a nedostatečné zotavení ji mohou vážně poškodit.

„Sepp mě pořád ujišťoval, že se cítí svěží,“ vyprávěl kouč. „A dobrá věc na něm je, že můžeme věřit jeho pocitům. Má tolik zkušeností z Grand Tour, že dokáže rozlišit nadměrnou únavu od běžného vyčerpání po třech týdnech závodění.“

Aby ho udrželi v co největší mentální pohodě, maximálně omezili Kussovo cestování. S týmem se sice připravoval na vysokohorských kempech v zimě a na jaře, ale vynechal ten v Tignes mezi Girem a Tour i v Sieře Nevadě mezi Tour a Vueltou.

„Potřebovali jsme, aby byl stoprocentně ve své komfortní zóně, uvolněný a šťastný,“ podotkl trenér. Kuss tedy místo kempů zůstával doma v Andoře, se ženou a psem.

Vysokou nadmořskou výšku měl i tady. A údaje aplikace Strava prozradily, že zde trénoval podobně usilovně jako týmoví kolegové.

„Protože Vueltu miluje, nebylo pro něj obtížné získat motivaci do samostatné přípravy,“ řekl Heijboer.

V pěti týdnech mezi Tour a Vueltou důvěřovali podobné tréninkové šabloně, kterou použili mezi Girem a Tour.

První týden po Tour byl ve znamení regenerace a Kuss se jen 90 minut denně vyjížděl na kole. Pak následoval druhý týden srovnávacího tréninku. A potom třetí a čtvrtý týden s 25 hodinami na kole týdně, během nichž měl na kontě vždy přes 18 tisíc výškových metrů.

„Na to jsme přišli už mnohem dřív, že potřebuje hodně trénovat,“ řekl Heijboer. „Nejlépe reaguje na velký objem a velkou intenzitu.“

Teď z toho těží. Stále se drží. A čtyři etapy zbývají.

Vydrží v červené až do Madridu?

Na Angliru mu dva další lídři Jumba před cílem poodjeli. Udělají to znovu? Těžko říci, co se vlastně v táboře Jumba ve středeční etapě odehrálo.

Bojuj a zůstaneš v červené

Manařer stáje Richard Plugge na startu středeční etapy v Ribadeselle prozradil: „Všichni naši tři lídři mají dnes povoleno jet o vítězství v etapě.“

Dal jim snad tým zcela volnou ruku? Nechce se tomu příliš věřit.

V polovině dvanáctikilometrového drsného výšlapu na Angliru pak údajně Vingegaard s Kussem prohodili pár slov.

„Seppe, ty vyhraješ,“ řekl Dán.

„Uvidíme, co se stane,“ odvětil Američan. (Alespoň tak to Kuss vyprávěl.)

Nečekaně brzy odpárali své nejbližší soupeře v celkovém pořadí Juana Ayusa a Enrika Mase. Vše jim hrálo do karet. Na nejstrmějších pasážích hory už spolu šlapali pouze jezdci dvou stájí, Jumbo se svými třemi lídry a Bahrain Victorious s Woutem Poelsem a Mikelem Landou.

„Bahrain jel perfektní etapu,“ ocenil Kuss práci stáje, která už předtím tahala během dne tempo pelotonu.

Tři kilometry před cílem, zatímco se prodírali mlhou, se rozhodl ještě víc „přitopit pod kotlem“ Roglič. „V těch místech už to bylo muž proti muži,“ popisoval Slovinec. „Řekl jsem si, že pojedu svoje tempo a nechám se překvapit, co z toho vzejde.“

Odpadl Poels, Landa se ještě držel. Roglič poodskočil od ostatních.

📸 FOTO DEL DÍA | PIC OF THE DAY



Powered by Plenitude#LaVuelta23 - 📸 @cxcling pic.twitter.com/vls6fAp8dJ — La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2023

Vzápětí se k němu dotáhli Kuss a Vingegaard. Trio Jumba šlapalo pěkně za sebou v čele extrémně obtížné etapy.

Možná to tak mělo zůstat.

Jenže 1900 metrů se mezi duem Roglič-Vingegaard a Kussem objevila mezera. Majitel červeného dresu se zvedl ze sedla, pokusil se díru zalepit. Ale ne, nešlo to. Mezera se naopak zvětšila.

⚡️¡Cede el líder! ❤️ Sepp Kuss no puede seguir el ritmo de sus compañeros que se marchan.

#LaVuelta23 pic.twitter.com/hHdgC37tHG — La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2023

V tu chvíli zahrál fér a zahlásil kolegům do vysílačky: „Tuhnou mi nohy. Jeďte pro etapu sami.“

Roglič i Vingegaard se ohlíželi, pokračovali však dál v nastaveném tempu bez Kusse. „Bojuj a budeš dál v červené,“ řekl mu Roglič do vysílačky.

Po etapě slovinský jezdec líčil: „Ve chvíli, kdy jsme Seppovi odjížděli, jsem měl trochu zvláštní pocit.“

Kuss naopak vyzdvihl: „Primož jel dnes úžasně. Snažil jsem se s nimi držet co nejdéle a pak jsem jen limitoval škody.“

Před etapou měl Kuss na Vingegaarda k dobru 29 sekund. V jednu chvíli se už zdálo, že Američan bude vysvlečen z červeného dresu, když náskok vedoucího dua narostl na 24 sekund. Mezitím se zezadu ke Kussovi probil Landa a sám se začal starat o tempo. Časový rozdíl mezi oběma dvojicemi se začal snižovat.

DALŠÍ DO SBÍRKY. Primož Roglič vítězí v sedmnácté etapě Vuelty. Hned za ním přijíždí Jonas Vingegaard

Roglič si jel pro etapu, Vingegaard za ním nabral i 6 sekund bonusu a pak.... Kuss přespurtoval Landu v souboji o třetí místo. Získal tím čtyřsekundový bonus a záhy bylo jasné: Stále mu zůstalo v celkovém pořadí osm sekund k dobru.

„Když jsem projel cílem, myslel jsem si, že jsem o červený dres přišel,“ přiznal. Potom mu ale masér Jumba řekl: „Pořád ho máš.“

„Vážně?“ nechtělo se mu věřit.

Landovi se až omlouval: „Dnes by sis to třetí místo zasloužil víc než já. Jenže já potřeboval ten bonus.“ Španělský lídr Bahrainu jej ujistil, že ho samozřejmě chápe.

Stejně jako na Tourmaletu obsadili jezdci Jumba první tři místa v cíli etapy a nadále jim patří i první tři příčky v celkové klasifikaci. Odstup před zbytkem světa navýšili, čtvrtý Ayuso už zaostává o čtyři minuty.

„Dnes bylo našim cílem vyhrát etapu a upevnit naše pozice na stupních vítězů celkového pořadí. Všechno nám vyšlo náramně,“ řekl Vingegaard.

Co však provedou ve své vlastní partii o titul? Už ve čtvrtek je čeká druhá obtížná horská etapa v Asturii.

Profil 18. etapy cyklistické Vuelty

„Já jsem šťastný, že Sepp je stále v červeném dresu,“ prohlásil Vingegaard. „Abych byl upřímný, doufal jsem, že si ho dnes udrží. Byl bych rád, kdyby letošní Vueltu vyhrál.“

Ovšem zadarmo ji nedostane, jakoby zůstalo nevyřčeno.

Stejně tak Roglič podotkl: „Přál bych Seppovi, aby takhle dojel celý závod, ale je i mojí zodpovědností, abych ze sebe vydal to nejlepší. Trať nakonec ukáže, kdo bude na samém konci v červené.“

Kuss ujistil, že mezi ním a Rogličem a Vingegaardem nejsou žádné špatné emoce.

„Byl to dnes bláznivý den na Angliru a já ho prožil se dvěma silnými týmovými kolegy, kteří jsou zároveň mými kamarády,“ tvrdil.

Znovu zopakoval, že žádné dárky nechce. „Jsem zase o den blíž Madridu. Chci vyhrát. Máme náskok, možná bychom teď mohli jet i trochu defenzivněji. Ale rozhodně nechci, aby mě někdo tlačil přes cílovou čáru.“

Jumbo ovládá Vueltu drtivou pěstí. Tak mocně, jako dlouho žádná stáj.

A přece se fanoušci nenudí.

Trůn šampiona čeká.