Úvodní pohár bikerů na bahně v Kutné Hoře vyhráli Czeczinkarová a Slovák Ulík

„Dnes se běhalo snad osmdesát procent trati. Sjezdy jsem zvládala bez problémů, výběhy s kolem na ramenou. Pojala jsem to tak spíše cyklokrosově a ve výbězích jsem asi nejvíce získávala. Byl to spíše závod, kdo více vydrží, o vůli a hodně silový, protože kolo mělo rázem místo deseti snad dvacet kilo a na zádech to bylo znát,“ řekla Czeczinkarová pro svazový web.

Zvítězila prakticky stylem start - cíl o minutu a 17 sekund před Terezou Tvarůžkovou, třetí skončila se ztrátou téměř osmi minut na vítězku Helena Karásková Erbenová.

Za Ulíkem dojeli další tři zahraniční bikeři, nejlepší z Čechů byl pátý Jan Rajchart. Závod nedokončil například Ondřej Cink. „Po jediném kole nebylo množné jet,“ uvedl Cink na sociálních sítích u snímku s kolem se středem zcela obaleným bahnem.

Další pohárový závod bude za čtyři týdny hostit Město Touškov.