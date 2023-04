Kolínští bikeři vstoupili do sezony parádně

„Dnes se běhalo snad osmdesát procent trati. Sjezdy jsem zvládala bez problémů, výběhy s kolem na ramenou. Pojala jsem to spíš cyklokrosově a ve výbězích jsem asi nejvíce získávala. Bylo to o tom, kdo více vydrží, o vůli a hodně silový, protože kolo mělo rázem místo deseti snad dvacet kilo a na zádech to bylo znát. Vítězství jsem nečekala, ale vzhledem k tomu, že jsem jela doma, tak z toho mám velikou radost,“ řekla Jana Czeczinkarová.

Podobně jako ona si vedl mezi muži i Slovák Matej Ulík. I on se hned po prvním výběhu osamostatnil na čele závodu a svým soupeřům nedal šanci jej ohrozit.

Náskok si postupně navyšoval a v cíli byl o téměř dvě minuty dříve před Polákem Krzystofem Lukasykem, třetí skončil německý biker Alex Bregenzer.

„Vše mi hrálo do karet, musím poděkovat celému týmu za spolupráci. Podařilo se mi dobře odstartovat a na vrchu prvního kopce jsem byl již na čele. Zdálo se mi, že na to mám, a tak jsem za to vzal. Měl jsem přehled, věděl jsem, že náskok mám stále nad minutu, tak jsem si to již jen hlídal, abych nic nepokazil. Řekl bych, že dnes to bylo hodně o hlavě,“ uvedl Ulík.