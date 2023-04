VIDEO: Cyklistická blamáž. Závody se utopily v bahně, pořadatel se omlouval

„Ostuda. Jste diletanti. Respektujte pravidla, nebo to nepořádejte. To nemá s cyklistikou co do činění.“ To je jen pár vzkazů, které stačili napsat účastníci víkendových závodů na facebookovou stránku Českého poháru horských kol, než administrátor stránky diskusi zablokoval.

V juniorských kategoriích děti v blátě bojovaly na zkrácené trati, i tak často překračovaly limit, se kterým se pro jejich závod počítalo. Velkou část trati musely kolo do kopce i z kopce tlačit a nebo se klouzat po zadku.

„Syn nakonec startoval na záložním kole, aby si závodní nezničil úplně, a jel v trailových botách na platformách. Bylo jasné, že to nebude cyklistika,“ popsala Barbora Vajsajtlová, která dceru z její kategorie raději odhlásila. „Jak moc je kolo zničené, se teprve uvidí. Bahno z oblečení a bot jsme čistili asi šest hodin,“ doplnila.

Z osmi desítek startujících v elitní kategorii mužů dojelo nebo došlo do cíle 14. Několikanásobný mistr republiky Ondřej Cink byl mezi těmi, kteří závod po několika metrech vzdali, když se mu kolo zcela obalilo bahnem a zablokovalo.

„Před startem jsme apelovali na rozhodčí, aby závod zrušili s ohledem na zdraví i bezpečnost všech i na cenu materiálu. Závod se rozhodli pořádat i tak, což vnímám jako velké selhání,“ napsal český reprezentant na Instagramu a přiložil fotku svého kola, jak vypadalo po sotva několika stovkách metrech jízdy v trati.

Soutěžní řád horských kol ČSC: kapitola 2, odstavec 2.1, bod 2.1.6: „Trať závodu musí být stoprocentně sjízdná bez ohledu na terén a počasí.“

Pořadatelé tvrdí, že trať byla pro všechny stejná a bylo na každém, zda se rozhodne jet.

„Po nepřízni počasí předcházející závodním dnům jsme se po mnoha společných poradách dohodli závod uskutečnit. Tlaky byly na obě strany,“ reagoval na kritiku šéf komise MTB Českého svazu cyklistiky Josef Dlohoš.

Podle něj část týmů žádala zrušení, druhá zase prosila, aby se závod uskutečnil, když už na závody přijeli přes celou republiku.

„V konečném důsledku jsme trať sice neuzavřeli, avšak zkrátili okruhy a s místním pořadatelem jednali o okamžité úpravě trati mezi závody. Následně pak bylo na každém jednotlivém závodníkovi, zda do závodu nastoupí či nikoliv,“ doplnil Dlohoš.

Vítězka závodu žen Jana Czeczinkarová pak řekla, že závod byl hodně o vůli. „Dnes se běhalo snad osmdesát až devadesát procent trati.... Byl to spíše závod kdo více vydrží, o vůli a hodně silový, protože kolo mělo rázem místo deseti snad dvacet kilo a na zádech to bylo znát,“ popsala pohárovému webu.

Rozhodčí popřeli své pravidlo, zlobí se kluby

„Pokud rozhodčí a organizátoři nedají na slovo osmdesáti trenérů mládeže, že jet na takové trati je nesmysl a hazard, pokud rozhodčí popřou vlastní pravidlo o 100% sjízdnosti trati a závod se jede jen kvůli tomu, aby se nevracelo startovné, je v organizaci poháru něco shnilé a je třeba s tím urychleně něco dělat,“ reagoval svým prohlášením Cykloklub Jičín.

Cyklisticky svaz nakonec vydal po víkendu prohlášení, v němž se všem účastníkům omluvil. Zároveň vyhověl těm, kteří se rozhodli v Kutné Hoře nestartovat a přišli tak o důležité body do žebříčku a startovní pozice v dalších závodech, a rozhodl, že nejhorší výsledek v sezoně se nebude do celkového hodnocení započítávat.

I to ale účastníci rozporují. „Rozhodnutí o nezapočítávání nejhoršího výsledku padlo už před několika týdny, když se do kalendáře pohárových závodů navíc přidala Ostrava. Od svazu je to naprostý amatérismus a diletantství,“ uzavřela Vajsajtlová.