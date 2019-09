V sobotu odstartuje v Mladé Boleslavi Český pohár v cyklokrosu

„Cyklistická sezona pomalu končí pro olympijské disciplíny a začíná pro nás zábava a cirkus jménem cyklokros. Věřím, že se nám podaří navázat na minulou sezonu, v které byl velký nárůst závodníků,“ řekl předseda komise cyklokrosu Českého svazu cyklistiky Petr Balogh na dnešní tiskové konferenci. „Mění se to, že pojedeme přes čipy, takže diváci uvidí na našich stránkách jak průjezdy, tak výsledky jednotlivých kol ve všech kategoriích,“ podotkl Balogh.

„Celou sérii chceme koncipovat tak, abychom z toho udělali takový středoevropský pohár a zvýšili tím konkurenceschopnost českých závodníků. To se nám daří. V loňském roce tam bylo čtrnáct států a přihlášených bylo asi 450 závodníků. Potřebujeme to dostat do kvality. Jsem optimista a věřím, že se nám podaří progres udělat,“ doplnil Balogh.

Vedle tří závodů kategorie C1 se v sérii Českého poháru, třináctým rokem nazvané Toi Toi Cup, uskuteční další čtyři jako C2 - v Hlinsku (5. října), Holých Vrších (12. října), Kolíně (30. listopadu) a Jabkenicích (7. prosince). Světový pohár zavítá na českou půdu 16. listopadu v Táboře a mistrovství ČR se uskuteční 12. ledna v Jičíně. Celkový vítěz seriálu získá 30 tisíc korun, nejlepší žena si odnese 14 tisíc.

K favoritům budou patřit jezdci Cyklo Teamu Tábor. Po čtyřech letech strávených v Belgii se do něj vrátil trojnásobný mistr republiky Michael Boroš a bude působit po boku pohárového vítěze z loňského roku Jana Nesvadby.

Program domácí sezony v cyklokrosu Český pohár (Toi Toi Cup): 28. září: Mladá Boleslav, 5. října: Hlinsko, 12. října: Holé Vrchy, 28. října: Slaný, 30. listopadu: Kolín, 7. prosince: Jabkenice, 14. prosince: Uničov. Mistrovství ČR: 12. ledna: Jičín (není součástí ČP). Světový pohár: 16. listopadu: Tábor.

„Tady na domácích tratích bychom tomu měli s Honzou nějak vládnout. Doufám, že to tak bude a budeme se spolu o to nějak prát. Ve světě je desítka pořád nějak otevřená a reálná. Když to bude lepší, tak jedině dobře,“ nastínil cíle do sezony Boroš.

„Léto bylo dobré, že Michael přišel do týmu a měli jsme možnost se porovnat i se špičkovat při tréninkách a soustředěních. Myslím, že to oběma prospěje. Já jsme byl v minulém roce zklamaný ze svých výkonů na světové úrovni a chtěl bych to vylepšit a vrátit tam, kde to bylo,“ prohlásil Nesvadba.

Zatím není jasné, jestli se některého ze závodů Českého poháru zúčastní Kateřina Nash, která po dvou závodech v USA v Iowa City a Waterloo vede pořadí Světového poháru.

„Jsme určitě velký optimista. Věřím tomu, že Kateřina na nějaký závod do Evropy zavítá. Sama ještě není rozhodnutá. Je to zkušená závodnice a ona sama zhodnotí, jaký závod pro ni bude nevhodnější,“ prohlásil asistent reprezentačního trenéra Petra Dlaska Michal Bednář na adresu jednačtyřicetileté české reprezentantky žijící v USA.