Cyklokrosový svět startuje v USA, Češi dřeli mezi kužely v Táboře

„Správně si nafoukejte kola. Bude se vám to hodit.“ Tímhle pokynem přivítal ve středu před půl desátou dopoledne reprezentační trenér Petr Dlask české cyklokrosové naděje.

V sobotu startuje nová sezona. Pro ty nejlepší závodem Světového poháru ve Spojených státech. Čeští jezdci se musí spokojit s přípravným podnikem v Mladé Boleslavi.

„Startovat v zámoří je pro nás hodně finančně i logisticky náročné,“ vysvětluje Petr Dlask. A tak ve startovním poli bude jediné české jméno, a to Kateřina Nash, která v USA trvale žije.

Poslední ostrou přípravou před prvním závodem tak bylo pro reprezentanty soustředění, které Dlask orientoval do Tábora a do areálu Komora. „Pojede se tady v listopadu Světový pohár a pro řadu závodníků je to poslední šance si tuhle trať osahat a najet,“ vysvětluje vicemistr světa z roku 2001.

A tak když v půl desáté poslal patnáctku jezdců rozjet se na tři kola po asfaltovém okruhu kolem areálu, nikdo nic nenamítal. „Čeká nás intenzivní trénink v terénu. Počítám tak hodinu patnáct. Je to zaměřené na techniku,“ vysvětloval Dlask před příjezdem závodníků, když po louce a zdejších kopečcích rozmisťoval kužely, kolem nichž pak jezdci v následujícím čase kroužili.

„Zavři to. Nenechávej tam prostor,“ připomínal mladíkům i šéftrenér táborského klubu Michal Bednář, který pomáhal. Stoupl si kousek za kužel, který byl na výjezdu prudkého kopce, a jezdci pak museli hned trefit prostor mezi ním a kuželem. Udělat rychlou otočku a zase jet dolů.

„Zvedni se z toho sedla. Než to uděláš, tak je půl závodu pryč,“ zněla další rada reprezentantovi, který se zasekl v kopci.

Celkově slyšeli mladí závodníci hodně pokynů. Chválení, upřesnění i výhrady. Po půl hodině v terénu se přesunuli na asfaltovou silnici, která při závodě Světového poháru slouží jako cílová rovinka, a zkoušeli pevné starty.

Jméno Karel Camrda je znovu mezi dospělými Jeho jméno není potřeba v cyklistickém světě představovat. Cyklokrosař Karel Camrda se na přelomu osmdesátých a devadesátých let stal mistrem světa mezi amatéry a vicemistrem v profesionálech. Teď se objevuje jméno Karel Camrda znovu. Jeho syn letos poprvé pojede v kategorii U23. A nechyběl ani na reprezentačním soustředění v Táboře. Jak náročný ten středeční trénink byl?

Byl těžký. Měl být trochu intenzivnější a ještě k tomu jsme jezdili na mokru. Byla rosa, klouzalo to. Měli jsme si vyzkoušet podmínky, které nás mohou potkat při Světových pohárech na trati. Co bylo nejtěžší?

Asi ta horní části, když jsme jezdili kolo rychle a kolo pomalu. To jsem měl dost. Co vám podobné soustředění dá?

Jsem na prvním podobném soustředění a dává mi to hlavně zkušenost, protože jezdím s kvalitními závodníky a s lidmi, kteří jsou na tom třeba líp než já. Ty čtyři dny určitě pomůžou. Prvním rokem pojedete v kategorii U23. Co čekáte od sezony?

Zatím nemám představu, ale rád bych, kdybych nějaké závody dojel v desítce. Na silnici jsem formu měl, ale uvidíme až v sezoně.

Na trati, která měřila sto metrů, usilovali o maximální zrychlení. Ve dvojících i trojicích. „V cíli jezdí kolem padesáti kilometrů v hodině,“ upozorňoval Stanislav Bambula, bývalý reprezentační trenér, který pracuje pro táborský cyklokrosový klub.

Po tréninku startů se tým přesunul na horní pasáž Komory, kde zase trénoval vytrvalostní pasáže, aby se po dalších dvaceti minutách vrátil do dolní a pokračoval v technice. „Začátek byl takový mdlý, ale pak se všichni chytili. Pomohli tomu i ty starty,“ popisoval Dlask s tím, že při reprezentačním soustředění je ideální zkusit si i skok přes překážky, které jsou součástí cyklokrosových tratí. „Doma na dvorku to dělají v klidu, ale tady je to v maximální tepové frekvenci a to je hodně znát,“ liboval si.

Celý dopolední trénink s krátkými pauzami na občerstvení trval místo hodiny patnáct skoro hodiny dvě. A to nebylo všechno. Hned odpoledne pak jeli mladí reprezentanti vytrvalostní fázi na silnici. „Holky dvě, kluci až 3,5 hodiny,“ dodal Dlask.

Podobná soustředění má reprezentace dvě za rok. Jedno před sezonou, druhé před mistrovstvím světa. Primárně jsou určené pro jezdce od juniorské kategorie po U23, ale zúčastňují se i dospělí. V Táboře toho využil například Michael Boroš, který u Jordánu žije. „V téhle fázi mi to ukáže, jak přes léto jezdci pracovali. Nějaký obrázek si o nich udělám,“ ujišťoval Dlask.

Až sezona ale dá odpověď, jak moc čtyři dny na jihu Čech cyklokrosovým nadějím pomohly.