Boroš díky povedenému finiši ovládl třetí závod ČP cyklokrosařů

„Asi mi to tady sedí. V lednu jsem tu vyhrál titul, teď slavím první letošní vítězství,“ pochvaloval si na sociálních sítích Boroš. „Bylo těžké si dneska na suché a rychlé trati vytvořit sebemenší náskok, protože se jezdilo hodně v háku. Rozhodlo se v posledním okruhu, hned v nájezdu do terénu. Zrychlil jsem si a snažil se udržet svoje tempo až do cíle,“ dodal.



Mezi ženami s přehledem zvítězila Pavla Havlíková. Stylem start-cíl vyhrála před Rakušankou Nadjou Heiglovou a Karlou Štěpánovou. Pořadí poháru vede v Holých Vrších sedmá Tereza Vaníčková.