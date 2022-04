Wigginsova 13. komnata. V mládí mě sexuálně obtěžoval trenér, přiznal

V neděli tradičně z motorky komentoval dění Paříž-Roubaix.

Hlasitě povzbuzoval i českého cyklistu Zdeňka Štybara, divákům přibližoval, co přesně se v závodě děje. Přinášel neotřelé poznatky, jaké jen vítěz Tour a milovník cyklistické historie přinést může.

V cíli pak vypadal vlastně dost podobně jako cyklisté. Zničeně, tvář celou zanesenou prachem.

