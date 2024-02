Po zvláštním Tokiu příjemná Paříž. Bikerka Čábelická cílí na olympiádu

„Tokio bylo takové zvláštní a já bych ráda zažila opravdovou olympiádu. Takže můj hlavní cíl je probojovat se do Paříže,“ uvedla držitelka pěti ze šesti posledních titulů mistryně republiky, která při své premiéře pod pěti kruhy na „covidových“ hrách v japonské metropoli obsadila 22. místo. Bikeři budou o olympijské medaile bojovat v Élancourtu nedaleko Paříže a čtyřiatřicetileté Češce se tamní trať líbí.

„Olympijská trať je pro mne příjemnější, protože jsou tam mnohem delší stoupání než v Tokiu a nejsou tak prudká. Je tam i méně technických sekcí, nad kterými se musí dlouho stát a přemýšlet, kudy se dají sjet. Hlavně je vidět, že to organizátoři stavějí pro Francouze,“ řekla Čábelická, jež si olympijskou trať vyzkoušela při loňských testovacích závodech.

Po nepříliš vydařené sezoně se Čábelické povedl vstup do té letošní, protože po všech třech závodech během soustředění na Kypru byla na stupních vítězů. Nyní ji spolu s kolegy z týmu Janem Škarnitzlem a Lukášem Kobesem čeká další příprava ve Španělsku, na duben má naplánované dva úvodní závody Světového poháru v Brazílii. Ty by už mohla absolvovat na novém speciálu značky LIV, které spolu s Giantem jezdci GAPP System-Kolofixu od loňska používají.

„Loňská sezona nebyla z mé strany taková, jaká bych chtěla. Na druhou stranu mi to ukázalo hodně věcí, na kterých se dá zapracovat a které se dají zlepšit. Letos byl návrat trochu pozvolnější, ale teď už vím, že jsem na velmi slušné úrovni,“ prohlásila Čábelická, jíž by mohla pomoct i spolupráce se zkušenou Kanaďankou Sandrou Walterovou. Ta v týmu GAPP System-Kolofix, jenž vstupuje do sedmé sezony, nahradila slovinskou hvězdu Tanju Žakeljovou.

Česko má zatím v olympijské kvalifikaci po jednom místu v obou kategoriích. Mezi ženami je aktuálně na 14. místě, muži drží poslední postupovou 19. příčku. Ke splnění nominačních kritérií českého svazu Čábelická potřebuje zajet do 28. místa v SP nebo na květnovém mistrovství Evropy v Rumunsku. Pokud by se jí to nepovedlo, rozhodne se dodatečně ve třech úvodních závodech Českého poháru.