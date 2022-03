Ukrajinská hvězda: Proč jste tady, bastardi? Pro koho se nás snažíte zničit?

Na svém Facebooku se snaží Olena Bilosiuková přinášet zprávy z ostřelované ukrajinské metropole. Například před pěti dny brzy ráno sdílela příspěvek Kyjevanky Valerije Ivaněnkové:

„Další strašná noc. Fašisté nezískali Kyjev! Střelba zněla na našem dvoře, pod okny, blok od nás, na třídě Vítězství se celou noc bojovalo. Nevím, kolik okřídlených raket bylo na naše hlavní město vypuštěno, ale vím, že potom, jak nám náš pan prezident i slíbil, přišlo ráno!

Necítím nic jiného než silnou únavu a obrovský vděk ukrajinským ozbrojeným silám za obranu Kyjeva. Vím, že nic nekončí, slyším výstřely, někde hodně blízko, a proto si zatím netroufám vyjít z domu, abych šla pracovat do transfuzního centra.

Víte, jaký je nyní nejsilnější pocit? Že ať se stane dál, co se stane, nás nikdy nezlomí, Ukrajina patří Ukrajině! Jsem hrdá na svou zemi. Jsem hrdá na své krajany. Díky světe za tvou podporu.“

Ukrajinská biatlonistka Olena Bilosiuková.

Pětatřicetiletá Bilosiuková, ještě pod jménem Pidhrušná mistryně světa ve sprintu z Nového Města 2013 a olympijská vítězka ve štafetě ze Soči 2014, by za normálních okolností startovala v těchto dnech na Světovém poháru v Kontiolahti. Místo toho stejně jako ostatní ukrajinští reprezentanti pomáhá ve své vlasti v boji proti okupantům.

„Údajní mírotvorci zabíjejí civilní obyvatelstvo,“ komentuje situaci a emotivně na Facebooku vyhlašuje: „Žila jsem, žiji a budu žít ve svobodné zemi! Proč jste tady, bastardi? Chcete našeptávat našim ženám a okupovat naši zemi? Copak nemáte doma dost štěstí? Vždyť ani neznáte náš jazyk! Pro koho se nás snažíte zničit? Možná budeme zabiti, ale nikdy nebudeme otroky!!!!“

Bilosiuková připomíná, že už v roce 2014 v období majdanské revoluce a anexe Krymu přežila útok odstřelovače, a Rusům vzkazuje: „Můj lid je moje Ukrajina. Vy, nelidé, nás nikdy nezničíte.“

Na Rusy se obrací i v dalším velmi emotivním příspěvku: „My zemřeme, ale vaše děti se vás budou ptát: ‚Táto? Mámo? Proč jste zabíjeli ty strýce a tety?‘ Rusové!!! Nikdy nebudete mít odpověď na tuto otázku. Ukrajina je národ! A kdo jste vy?“

ZLATO PRO CELOU UKRAJINU. Tak oslavovaly Vita Semerenková, Julija Džimová, Olena Pidhrušná a Valja Semerenková biatlonové prvenství ve štafetě na hrách v Soči 2014. Následně tento triumf věnovaly obětem majdanské revoluce, po které utekl ze země proruský prezident Janukovyč. Prakticky bezprostředně po skončení těchto her začala ruská anexe Krymu.

Slova podpory nyní posílají Bilosiukové někdejší soupeři z celého světa. „Jsi v našich myšlenkách a srdcích,“ píše Laura Dahlmeierová, nejúspěšnější biatlonistka posledního desetiletí.

Podobné projevy sounáležitosti míří také ke Dmytrovi Pidručnému. Světový šampion ve stíhacím závodě z Östersundu 2019 na Instagramu pod svojí fotografií ve vojenské uniformě a přilbě sděloval: „Jsem vděčný všem, kteří mi píší a mají starost o mě a mou rodinu, i těm, kteří podporují Ukrajinu a pomáhají jí. V současné době jsem ve svém rodném městě Ternopil a sloužím v Národní gardě Ukrajiny. Tato fotografie byla pořízena během leteckého poplachu.“

Italský biatlonový kolega Thomas Bormolini mu pod tento příspěvek napsal: „Všichni jsme s vámi.“ Loňská šampionka Světového poháru Tiril Eckhoffová vybízela: „Dávejte na sebe pozor a zůstaňte silní.“

Přidávali se další a další. Také biatlonová komunita se až neuvěřitelně semkla.

Atmosféra útoku na Ukrajinu se přenesla i na Světový pohár ve finském Kontiolahti. Když přišla zpráva o úmrtí bývalého ukrajinského reprezentanta Jevhena Malyševa, který v 19 letech při obraně Kyjeva padl, Eckhoffová reagovala: „Přestaňte s touhle zasr... válkou. Tento mladý biatlonista si měl zachovat mládí, věnovat se biatlonu, a ne skončit život ve válce. Mám zlomené srdce.“

Na kameru ČT Sport později Norka dodávala: „Naši kamarádi biatlonisté museli do války. Já když jsem se vrátila z olympiády, mohla jsem si doma lehnout na gauč. Ukrajinci ale museli bojovat. Je to až neuvěřitelné... a je to velmi velmi smutné.“

Švédka Hanna Öbergová podpořila vyloučení ruského a běloruského týmu: „Je dobře, že taky sport zaujal vůči tomu postoj. Sport je pro Putina v Rusku důležitý.“

Do čtvrteční štafety vyběhly její pozdější vítězky Norky s čelenkami s nápisem Stop válce. „Řekly jsme si, že když budeme na startu v první řadě, bude to vidět. Naším cílem pak bylo zůstat celou štafetu vepředu a ukazovat všem, co si myslíme o probíhající válce,“ líčila Ingrid Tandrevoldová.

Podobný nápad měl český tým, který si nechal pro závody v Kontiolahti ušít speciální čepice a čelenky v ukrajinských barvách.

Mikuláš Karlík zároveň v minulém týdnu odstartoval na podporu Ukrajiny aukci olympijských startovních čísel, výstroje a dalších artefaktů, k níž se postupně připojili i další biatlonisté. Výtěžek z aukce poputuje k rodině zabitého Jevhena Malyševa.

„Chtěl jsem nějak pomoct, a tak jsem spustil tuto aukci,“ vysvětluje loňský juniorský vicemistr světa. „Ze začátku mi to přišlo jako malá pomoc, ale nakonec jsme se dostali na zajímavou částku. Jsem moc rád, že naše vazba s fanoušky funguje takhle dobře.“

Probíhající válka je pevně usazena v myslích (nejen) českých biatlonistů. Česká mužská jednička Michal Krčmář z Kontiolahti hlásil: „Ani nedokážu říct, jak na tom výkonnostně jsem, protože hlavu mám úplně jinde a neustále hledám zprávy o Ukrajině.“ Už před odletem do Finska na Instagram psal: „Upřímně vám řeknu, že nálada závodit moc není.“

Vlajky vyloučených týmů Ruska a Běloruska v areálu nevlají. Ta ukrajinská tu naopak je, i když biatlonisté z této země rovněž chybějí.

A co zatím dělá vedení ruského týmu? Označilo už jen pouhé odebrání vlajky Rusku na biatlonových soutěžích (což byl původní verdikt IBU, než byli Rusové a Bělorusové zcela vyloučeni) za „protiprávní, bezdůvodné a kategoricky neakceptovatelné“.

Načež Rusové podali stížnost u sportovní arbitráže CAS...