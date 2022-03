Jislová: Jak se soustředit, když se na Ukrajině dějí tak strašlivé věci?

Oproti běžeckému trápení na olympiádě to bylo dnes na trati ve vašem podání o něčem úplně jiném, že?

Určitě. Nevím přesně, co za tím v Číně bylo, ale doufala jsem, že se v Evropě zase srovnám.

Mohlo pomoci, že jste návratu z olympiády na týden vysadila?

Já si nemyslím, že bych do Pekingu přiletěla unavená. Spíš mi to tam celkově nesedlo. Mohlo jít o kombinaci všeho - výšky, časového posunu, pomalého sněhu i toho, že mi občas nesedly ani lyže. Takový začarovaný kruh, kdy se mi ani jednou všechno nesešlo. Jsem ráda, že se to tady prolomilo.

A na trati jste posouvala českou štafetu vpřed.

Měla jsem kolem sebe holky, na které jsem se mohla dotahovat, a i to mi pomohlo. Sníh je tu docela rychlý a lyže mi odjížděly, závodění mě bavilo. Na takových pocitech bych chtěla stavět ve zbývajících závodech.

Na střelnici se sice spousta biatlonistek trápila, ale vy jste se s ní vypořádala skvěle. Zvolila jste ideální nastavení na zdejší komplikovaný příjezd?

Ten mi připadá těžší než případný vítr. Už včera na tréninku mě překvapilo, v jakém stavu jsem na střelnici dojela. Proto jsem se na to dnes snažila malinko líp připravit. Ale i tak jsem na stojce tu předchozí únavu cítila.

Konečné osmé místo je odrazem celé štafetové sezony, odehrávající se ve znamení čekání na průlom, kdy se závod sejde všem čtyřem z týmu. Přitom dnes ani 4. místo nemuselo být daleko.

Ne, vůbec nebylo daleko - i proto, že tu tři státy chybí (Ukrajina a vyloučené Rusko a Bělorusko). Osmé místo za takové situace není dobrým výsledkem, jde o horší průměr.

Zmínila jste chybějící země. Jak se sportuje v tomto válečném čase? Například Michal Krčmář podle svých slov i přemýšlel, jestli má za současné situace smysl závodit.

Měla jsem dost podobné stavy. V jednu chvíli jsem si připadala až hloupě, že bych se teď měla soustředit na to, abych podávala maximální výkony, když jen pár set kilometrů od nás se dějí tak strašlivé věci. Ale na druhou stranu nás sleduje docela dost lidí a máme možnost i při těchto závodech předat dál určité poselství, což jako biatlon děláme. Navíc občas třeba uděláme lidem nějakým výsledkem i radost, když je nálada minimálně v Evropě dost pesimistická.

Jste také ambasadorkou IBU. I na této úrovni jste současnou krizi řešila?Ano. Navíc jsem i kontakt pro český tým ve vztahu s komisí sportovců IBU a Claire Eganovou, která nás zastupuje ve vedení IBU. Celý náš tým má k současné situaci stejný a jednoznačný postoj a útok na Ukrajinu odsuzujeme, tak jsem se tento náš postoj snažila poslat dál. Stejně tak jsem posílala Claire Eganové mail s naším vyjádřením, když se rozhodovalo o tom, jak vyřešit účast Rusů a Bělorusů.

Šéf svazu Jiří Hamza byl už v minulém týdnu pro jejich vyloučení, ale tehdy ještě ve výkonném výboru IBU narazil. Přestože samozřejmě existují i námitky k uplatňování principu kolektivní viny, je nutné vzít v potaz, že v Rusku a Bělorusku jsou sportovní výsledky nástrojem propagandy. I tak na to pohlížíte?

Rozhodně. Ti sportovci z Ruska a Běloruska musí chápat, že sport je v jejich zemích braný jako nástroj propagandy. Já bych v žádném případě nechtěla být součástí toho, aby můj start a výsledek byl zneužit k propagování války, kterou jejich vlády neprávem vedou v jiné zemi. Neznám politické názory ruských a běloruských biatlonistů, ale doufám, že oni osobně tuto válku nepodporují. Ano, je pravda, že rozhodnutím o vyloučení z poháru jsou trochu trestaní. Na druhou stranu si však musí uvědomit, že ukrajinští biatlonisté tu nemohou být, protože se právě teď snaží bránit své domovy. To je přece mnohonásobně víc nefér, než že lidé z dvou dalších zemí musí vynechat nějaký závod.

Z ruských a běloruských biatlonistů se zatím vůči této válce vymezila jen Larisa Kuklinová.

Já rozumím tomu, že to s nějakými projevy nesouhlasu u nich doma nemají jednoduché. Ale bude se tam něco muset změnit, aby tohle šílenství co nejdřív skončilo a už nikdy se neopakovalo.

Jste ve spojení s ukrajinskými biatlonisty?

Psala jsem si s Dmytrem Pidručným, četla jsem také zprávy od Merkušinové. Opravdu to láme srdce, když si uvědomím, že za normálních okolností tu měli být s námi a bojovat o body do Světového poháru. I oni se aspoň přes sociální sítě teď snaží dostat zprávy o pravdivé situaci v jejich zemi k co nejvíce lidem, což je jen správné, protože neustále musíme bojovat s nějakými dezinformacemi.

Jaká předzávodní atmosféra dnes v Kontiolahti právě s ohledem na tuto válku byla?

Dnes před závodem jsme se o tom bavili, že když jsme do areálu přijeli, bylo tam úplné ticho. Až jsme si říkali, jestli ten závod dnes opravdu je. Ani jsme ve vzduchu necítili takové to klasické předzávodní napětí. Všichni si uvědomovali, že biatlon teď opravdu není kdovíjak důležitý.

Ano, každý den se probouzíme a hned hledáme nejnovější zprávy, jak se Ukrajina drží.

Právě. Myslím, že to tak všichni máme. Tady nejsou lidé, kterým by tato válka byla lhostejná. Proto bychom chtěli i odtud co nejvíc lidí oslovit, aby se snažili pomáhat Ukrajině jakýmkoliv prostředkem.

Vy jste vymysleli i aukci olympijských artefaktů a výtěžek chcete věnovat rodině Jevhena Malyševa, bývalého ukrajinského juniorského reprezentanta, který nyní v pouhých 19 letech při obraně své vlasti položil život.

Nápad na aukci vzešel od Mikuláše Karlíka a ostatní se připojili. Byl to od Mikuláše krásný nápad, chválila jsem ho za něj. Nejsem si jistá, od koho pak vzešla myšlenka věnovat získané prostředky rodině padlého biatlonisty. Ale všichni věříme, že jim to snad aspoň trochu pomůže při zlepšení poválečné kvality života.

Také jste dnes nastoupili v čelenkách v ukrajinských barvách.

To mělo být další vyjádření naší sounáležitosti s Ukrajinci. Vyjádřili jsme se jako sportovci i jako svaz, že jim chceme pomoci, jak jen můžeme.

Jiří Hamza oznámil, že kromě jiného budou moci po skončení války zadarmo trénovat v Novém Městě, jak dlouho budou chtít.

Ano. My si ale ani nedokážeme představit, jak jejich země po válce bude vypadat. Biatlon určitě nebude první věcí, na kterou potom pomyslí. Ale pokud jim později návrat ke sportu dokážeme jakkoliv zjednodušit, bude to jedině dobře.