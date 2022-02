Sport má reagovat razantněji, soudí Hamza. Ukrajinci ho prosí o přilby a vesty

Coby viceprezident Mezinárodní biatlonové unie IBU se řadí mezi nejvýše postavené Čechy ve vedení mezinárodních sportovních asociací. Výkonný výbor IBU, jehož je členem, v neděli odhlasoval, že biatlonisté Ruska a Běloruska se smí nadále soutěží IBU zúčastnit pouze jako neutrální sportovci, tedy bez vlajky a hymny. Hamza však soudí: „To je málo.“

Jak jste zdůvodňoval, že tento postih obou zemí považujete za nedostatečný?

Už čtvrteční reakce MOV na válku na Ukrajině mi připadala vzhledem k současným událostem vlažná. Ukrajina byla napadena a my se pořád snažíme držet nějakých pravidel a regulí a máme z jistých rázných rozhodnutí strach. Ale takhle to nejde - a to teď říkám jako Jiří Hamza. Z pozice člena výkonného výboru IBU respektuji, k jakému postupu jsme v neděli kolektivně dospěli, protože jsem tam nic víc prosadit nedokázal. Sport by však měl na současné velmi závažné události reagovat razantněji.