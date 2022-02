Mistryně světa Voborníková ze stupňů vítězů prosila: Modlete se za Ukrajinu

Mohla by slavit největší úspěchy dosavadní kariéry. V noci na pondělí se v Soldier Hollow stala podruhé během dvou dnů juniorskou mistryní světa v biatlonu. Ale ve chvíli, kdy se Tereza Voborníková po stíhacím závodě chystala na slavnostní ceremoniál, myslela na to, že momentálně se ve světě odehrávají nepoměrně důležitější události, než je sportovní závod. U stupňů vítězů proto rozevřela narychlo vyrobený transparent s nápisem Pray for Ukraine. Modlete se za Ukrajinu.