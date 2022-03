Česká hokejistka v Rusku: Spíme s penězi pod polštářem. Domů se nechystám

K Rusům má blízko. Vždyť v největší zemi světa žije už bezmála devět let. Aneta Tejralová, hokejistka Nižního Novgorodu, se zde plánuje usadit i po konci kariéry. Věří, že válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou bude brzy minulostí. Co jí na zemi imponuje? A co si myslí její spoluhráčky o prezidentech Putinovi a Zelenském?