Dominátorka s dvojitým viděním. Jak Eckhoffová srovnala hlavu i střelbu

dnes 0:00

Její cestu k biatlonu nasměroval o jedenáct let starší bratr Stian, jenž v letech 2004 a 2005 vyhrál dva sprinty Světového poháru. Starší sestra Kaja se pro změnu stala v roce 2002 mistryní světa v kategorii do osmnácti let. „Inspirovali mě. Chtěla jsem být lepší než oni. Já jsem hodně soutěživá,“ říká Tiril Eckhoffová.