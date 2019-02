Úžasný závěr a Böův devátý triumf v sezoně. Moravec dojel patnáctý

Ten minulý hromadný závod zvládli perfektně.

Před domácím publikem v Novém Městě na Moravě se blýskli osmým, respektive desátým místem.

ONLINE Závod jsme sledovali podrobně

Na „hromaďák“ v Ruhpoldingu měli navíc oba výborné vzpomínky. Před třemi lety tady dojel Ondřej Moravec druhý, Michal Krčmář poté pátý.

Až tak veselé to tentokrát nebylo.

Na střelnici přitom byli Češi perfektní.

Ondřej Moravec neminul ani jednu z dvaceti ran, Michal Krčmář pak chyboval jen jednou. Češi se ale znovu potýkali s pomalejším během.

„Nechutnalo jim to, nejelo jim to tak, jak by si představovali. Pracujeme na tom v trénincích a snažíme se to dostat i do těch závodů, pořád to ale není ono,“ zhodnotil běh svých svěřenců trenér Zdeněk Vítek pro Českou televizi.

Hlavně proto cílem projeli na patnáctém (Moravec), respektive osmnáctém místě (Krčmář).



O stupně vítězů se tentokrát prali jiní.

A byl to úžasný souboj.

Na poslední střeleckou položku přijížděli ve vedoucí skupině Martin Fourcade, Johannes a Tarjei Böovi a Julian Eberhard.

Všichni ale museli na trestné kolo, Tarjei dokonce na dvě.

A tak se do čela závodu dostala trojice Christiansen, Weger a Fillon Maillet s náskokem sedmi vteřin.

V závěrečném kole to pak byla úžasná stíhačka.

Bö, Fourcade a Eberhard se s každým metrem přibližovala k čelu, které táhl Benjamin Weger.

Kilometr před cílem už byli všichni pospolu. V čele tak jela šestice biatlonistů. V nejprudším stoupání ruhpoldingské tratě za to vzal Johannes Bö. Za ním jako stín vláli Fourcade, Ebehard a Fillon Maillet. Weger s Christiansenem už ztráceli.

Bö to pak na dalším brdku zkusil znovu a na tenhle nástup už nereagoval Fourcade.

V čele tak zbývali tři.

Do cílové rovinky vjížděl na prvním místě Bö a ve finiši si triumf před Eberhardem pohlídal. Dočkal se tak devátého triumfu v sezoně a jednatřicátého v kariéře.

Druhý skončil Eberhard, třetí Fillon Maillet. Na čtvrtém místě dojel zklamaný Fourcade.

Jak se vše odehrálo

Vyrážíme. Hned od startu se do čela závodu dostali dva biatlonoví vládci – Johannes Thingnes Bö a Martin Fourcade. Spolu obkroužili úvodní běžecký okruh.

Pád Fourcada. Těsně před příjezdem na střelnici ale Fourcade upadl a propadl se na konec druhé desítky. I tak ale zvládl úvodní položku čistě.

Skvělí Češi. Parádní úvodní položku zvládli i oba čeští biatlonisté. Jak Ondřej Moravec, tak i Michal Krčmář nechybovali a odjížděli na jedenáctém, respektive osmnáctém místě.

Početné pole. Devatenáct biatlonistů stále jelo v čele závodu. Mezi nimi ve druhé polovině i Krčmář s Moravcem. Pole vedl vedoucí muž Světového poháru Johannes Bö.

Další nuly. České duo si poradilo i s druhou položkou vleže. Na dvanáctém a třináctém místě tak pokračovalo v perfektním závodu. Nezaváhali ani největší favorité Bö s Fourcadem.

Nic se nemění. I třetí střelecká položka poté nabídla to samé – čistě střílejícího Fourcada s Böem. K nim se přidali Tarjei Bö a Julian Eberhard.

Češi dál stoprocentní. Přestože i Češi stříleli bezchybně, běžecky se s biatlonovými esy měřit nemohli. Dál tak zůstávali ve druhé desítce.

Zvrat na poslední střelbě. Celá vedoucí čtveřice putovala po poslední stojce na trestné kolo. I tak se do souboje o prvenství Bö, Eberhard a Fourcada vrátili. A po úžasném posledním kole se z triumfu radoval Bö.

Výborná střelba, pomalý běh. Češi zvládli i poslední nástrahy střelnice se ctí. Moravec nenavštívil trestné kolo ani jednou, Krčmář pouze jednou. Přesto z toho pronikavý výsledek v cíli nebyl. Po bídné běžecké části dojel Moravec patnáctý, Krčmář ještě o tři příčky hůř.