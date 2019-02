Biatlonová euforie. Bezchybná Davidová ovládla sprint v Anterselvě

Znovu zářilo slunce, znovu bylo na obloze azuro, na střelnici skoro žádný vítr a na teploměru -5 stupňů. Pohádkové podmínky pro biatlon panovaly v italském středisku Anterselva.

A pohádkový příběh v něm napsala Markéta Davidová.

Domácí fanoušci se právem těšili na další triumf jejich favoritek Dorothey Wiererové s Lisou Vittozziovou – dvou nejlepších žen průběžného pořadí Světového poháru.

Nedočkali se ho. Tentokrát i kvůli dívce z Janova nad Nisou.

Už s pětkou na zádech do závodu vystartovala. „Markétě by ta nadmořská výška neměla dělat žádný větší problém,“ tvrdil před závodem trenér Jiří Holubec.

Prorocká slova.

Davidová patřila od úvodních mezičasů k nejrychlejším biatlonistkám. To u ní pochopitelně nebylo nic zvláštního. Čekala ji ta těžší a méně oblíbená biatlonová disciplína – střelba.

A i s tou si Davidová tentokrát poradila parádně.

Vleže i vestoje sestřelila všech pět terčů shodně za 38 vteřin a pelášila si za životním výsledkem ve Světovém poháru.

„Lepší už to být nemůže. Bylo to sice dost pomalé, ale jsem ráda, že se aspoň trefím. Nebyl to můj nejlepší běžecký závod, ale dvě nuly se počítají. Uvidíme, na co to bude stačit.“

To byla slova Davidové těsně po závodě.

Když projela cílem, její jméno svítilo jasně na prvním místě s náskokem 22 vteřin na Francouzku Simonovou.

V tu chvíli byla ale jakákoliv radost předčasná.

Vždyť všechny favoritky Světového poháru jely až za Davidovou. A nakonec za ní také zůstaly. Celá výkladní skříň ženského biatlonu se tentokrát musela sklonit před mladičkou Češkou.

Na Davidovou útočilo italské duo Wiererová & Vittozziová, obě neúspěšně. Stejně na tom byla i Norka Marte Röiselandová nebo Slovenka Anastasia Kuzminová.

Utter joy for Marketa Davidova! The Czech is bouncing up and down after secuing her first World Cup victory. #ANT19



You can rewatch the women's sprint on https://t.co/tN83hez88C pic.twitter.com/PODB9iOj5y — IBU World Cup (@IBU_WC) January 24, 2019

Nejblíže se k české biatlonistce přiblížila Kaisa Mäkäräinenová.

Vždy ultrarychlá Finka protentokrát i slušně střílela. Na střelnici jen jednou chybovala a do posledního kola vjížděla se ztrátou sedmi vteřin.

ČESKÁ EUFORIE. Markéta Davidová po životním triumfu létá nad hlavami českého týmu.

Na dalším mezičasu už na Davidovou ztrácela jen vteřiny čtyři, 400 metrů před cílem dokonce jen 1,9 sekundy.

A to bylo vše. Víc už Finka nestáhla.

A když poté Laura Dahlmeierová v posledním kole vytuhla a z prvního místa se propadla na čtvrté, bylo jasno.

„Předvedla skvělý běžecký výkon. Věřili jsme, že v tom posledním kole Dahlmeierová ztratí,“ tvrdil po závodě Holubec.

Markéta Davidová se v pouhých 22 letech stala vítězkou závodu Světového poháru.



„Věděli jsme, že jí to tady bude vyhovovat, že by mohla zajet skvělý výsledek. Ale tohle jsme nečekali,“ usmíval se po závodě trenér.

Čeští fanoušci se tak po necelých dvou letech mohou radovat z dalšího triumfu ve slavném seriálu.



Davidová navázala na Gabrielu Koukalovou, která z českých biatlonistek naposledy triumfovala 10. února 2017 v rakouském Hochfilzenu. V závodě, ve kterém se stala mistryní světa.

That winning feeling! Well done Marketa Davidova, what a transition from @IBU_Junior to world cup! #ANT19 pic.twitter.com/S0GZHPTEQT — IBU World Cup (@IBU_WC) January 24, 2019

Na druhém místě v Anterselvě skončila Kaisa Mäkäräinenová, třetí Marte Roeiselandová.



Žádná další Češka v závodě nebodovala.

Davidová a dál nic

Zatímco Markéta Davidová přijímala v cíli gratulace od celého českého týmu k prvnímu triumfu kariéry, další české biatlonistky si náladu znovu nespravily.

Ani jedna z kvarteta Veronika Vítková, Lucie Charvátová, Eva Puskarčíková a Jessica Jislová se nevešla mezi čtyřicítku nejlepších a body jim tak zůstaly zapovězeny.

Nejlépe na tom byla Vítková, která po jedné chybě na střelnici dojela vinou pomalého běhu jednačtyřicátá.

O čtyři příčky za ní skončila se dvěma chybami Charvátová, ještě o jednu minelu na střelnici víc předvedla Eva Puskarčíková, v cíli 49.

Nejhůře si z českých závodnic vedla Jessica Jislová, která po dvou trestných kolech dojela 89.

A tak zatímco Davidová si tímto triumfem zajistila účast v nedělním hromadném závodu, zbylé tři Češky (Jislová ze sprintu nepostoupila) o něj budou bojovat v sobotní stíhačce. A nejlepší karty zrovna nemají.