Vítězství Davidové? Je to pořád takové neuvěřitelné, smál se Holubec

Jak to teď u vás v Anterselvě vypadá? Pořád veselo?

Teď se to trochu zklidnilo a rozuteklo. Markétu jsme neviděli od chvíle, co byla na stupních. Musela na tiskovku, na dopingovou kontrolu, je to vždycky zdlouhavé. Teď se půjde vyklusat a domů.

Ve vás ta radost pořád zůstává, že se to zase povedlo?

Jo, určitě, je to pořád takové neuvěřitelné. Od Markét jsme očekávali dobrý výsledek, ale že až takhle? To ne. Je to určitě příjemné.

Startovala už jako pátá, takže poslední kolo absolvovala bez mezičasů svých soupeřek. Byla to výhoda, nebo nevýhoda?

Ona to poslední kolo hlavně zvládla úplně fantasticky. Ten závěr už jedou všichni úplně nadoraz. I když třeba víte časy, někdy vám to ani nepomůže, protože když vám to nejde, tak to nejde. Ale Markétě se jelo pořád dobře, dupala do toho a neztrácela. A teď je to doma.

Když dojela do cíle, věřil jste, že to může být tak veselé?

My jsme věděli, že ona to poslední kolo zajela fakt strašně dobře, a tak nějak jsme tušili, že z těch ostatních holek už ji nikdo moc neohrozí. Ale přibližovaly se.

Takže jste věřil i ve vítězství?

Když dala ty dvě nuly na střelnici a viděl jsem, jak běží, věřil jsem, že to bude do trojky. Pomalu pak odpadaly i ty největší hvězdy a já tušil, že to možná vyjde.

Hodně jste to na střelnici prožíval?

Navzájem jsme se vysílačkami povzbuzovali a hledali, jak na tom je v průběžných mezičasech. Bylo to docela zajímavé, všichni jsme si to užili.

Drama to bylo až do úplného konce. Nejprve se blížila Kaisa Mäkäräinenová, jako poslední zase startovala Laura Dahlmeierová.

S trenéry na střelnici jsme se o tom bavili, že už se pomalu oslavovalo, ale Laura teprve startovala. Tak jsem jim říkal, ať ještě počkáme, že není hotovo. Nakonec to byla pravda, na to potvrzení jsme čekali až do poslední chvíle.

Dahlmeierová měla totiž po druhé střelbě osm vteřin k dobru.

Ale uklidnila nás už na prvním mezičasu za střelbou, kde na Markétu ztratila asi pět vteřin. Věřili jsme, že do cíle ještě ztratí a Markéta to dá a fungovalo to.

Němka v závěru úplně vytuhla, kolabovala.

Jo, není ve své pohodě, jak furt marodí. Ale furt je dobrá.

OBROVSKÉ VYČERPÁNÍ. Laura Dahlmeierová v cíli sprintu biatlonistek v Anterselvě.

Už před startem jste říkal, že Davidové vyšší nadmořská výška nevadí. Čím to je?

Když jsme na nějakém soustředění výš, tak ona s výškou opravdu nemá problém. Někdo s tím má větší problémy, někdo menší a ona žádné. Místní tratě jsou navíc stavěné pro ni. Nejsou tady tak prudké kopce, je to spíš vozivé – přesně na ten styl, který má.

Anterselva Markétě Davidové zaslíbená.

No po dnešku určitě.

Střelecky to pro ni byl rovněž perfektní závod.

Bylo to úplně v pohodě, žádná kalibrová rána. Jasně, ono je to pořád na úkor času, ale letos tu střelbu asi nezrychlíme, to nejde ze dne na den. Hlídala si to a soupeřky, které střílí rychle, chybovaly a občas se zasekly.

Aby mohla střelbu zrychlit, potřebuje být stabilnější, je to tak?

To určitě, základ je jistota, aby člověk nuloval, maximálně jednou chyboval. Ten průměr musí mít dobrý, pak se dá postupně zrychlovat. A to ona musí, protože jinak to nejde. Ten její střelecký čas, to je jak kdyby běžela jedno trestné kolo. Aby s tím vyhrála, musí se to sejít jako dneska.

PRVNÍ ZLATO. Šťastný úsměv Markéty Davidové značí jediné - poprvé v kariéře vyhrála závod Světového poháru. Triumf přišel ve sprintu v Anterselvě.

Je její dnešní triumf velkou úlevou pro celý tým?

Pro všechny. Když se udělá jeden takový výsledek, zvedne se nálada celého týmu. Po Ruhpoldingu nám nebylo úplně nejlíp a teď se to zase vrací do správných kolejí.

Pro Davidovou teď bude nejdůležitější ustálit výkonnost. V Novém Městě ze sprintu ani nepostoupila do stíhačky. Teď ho vyhrála. Jak na to?

Je to mladá holka, která se tam průběžně dostává. Je to o tom, aby se vystřílela, aby tu střelbu stabilizovala a pak už to půjde. V ničem jiném to není. Ono není moc závodnic, které přišly z juniorek a hned ratatata. To se děje zřídka – Dahlmeierová, Wiererová, Vittozziová. Ale není jich tolik, jsou to výjimky.

V sobotu Davidová vyběhne do stíhačky s jedničkou. Nahánět ji budou všechna biatlonová esa. Co jí poradíte?

Bude to těžké udržet, půjdou po ní, a navíc jsou tam rychlejší střelkyně. Markéta nesmí zmatkovat, to bude základ. Holky kolem ní ji určitou budou nutit střílet rychleji než dneska, tak snad to jen nebude na úkor přesnosti.