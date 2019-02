Třetí pódium v kariéře. Davidová dojela v hromadném závodě druhá

Závody SP v biatlonu v Anterselvě Ženy - závod s hromadným startem (12,5 km) 1. Dahlmeierová (Něm.) 35:32,8 (1 tr. okruh), 2. Davidová (ČR) -13,1 (1), 3. Hinzová (Něm.) -16,4 (1), 4. Öbergová (Švéd.) -17,1 (2), 5. Wiererová (It.) -32,2 (3), 6. Mäkäräinenová (Fin.) -33,3 (2), 7. Krjuková (Běl.) -34,2 (2), 8. Horchlerová (Něm.) -42,6 (0), 9. Brorssonová (Švéd.) -49,8 (2), 10. Olsbuová Röiselandová (Nor.) -50,1 (3).

Průběžné pořadí SP (po 15 z 26 závodů): 1. Wiererová 632, 2. Vittozziová (It.) 598, 3. Olsbuová Röiselandová 508, 4. Kuzminová 506, 5. P. Fialková (obě SR) 498, 6. Mäkäräinenová 443, ...24. Davidová 220, 41. Puskarčíková 101, 50. Vítková 69, 65. Charvátová 23, 81. Jislová (všechny ČR) 10.