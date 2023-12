Diskvalifikace za výstřel na hotelu. Mrzuté, ale správné, ví norský hříšník

„Je to pro mě těžké,“ sděloval při rozhovoru pro norskou televizi NRK se slzami v očích. Nor se v Lenzerheide konečně rozjel, ve sprintu skončil čtvrtý, ve stíhačce si dojel pro třetí místo. Závod s hromadným startem však musel kvůli diskvalifikaci vynechat.

Už v pátek totiž způsobil nešťastný incident, když na hotelu neúmyslně vystřelil ze své malorážky. „Tentokrát jsme dostali zásobníky s náboji na hotelu, ne dole na stadionu v buňce jako vždycky. Když jsem později absolvoval suchý trénink, jak to obvykle dělám, došlo k náhodnému výstřelu proti zdi,“ vysvětlil Nor.

Případ ihned začala vyšetřovat biatlonová unie i švýcarská policie, Lägreid strávil několik hodin vysvětlováním. S diskvalifikací na nedělní závod nakonec sám souhlasil.

„Je to mrzuté, když se něco takového stane, ale je to správné. Děláme sport, který může potenciálně někoho připravit o život, takže na bezpečnost se musí uplatňovat ta nejpřísnější pravidla. Teď tedy musím nést následky toho, co jsem udělal,“ řekl po diskvalifikaci.

Mezinárodní biatlonová unie teď řeší, zda by měl být Nor ještě více potrestán. „Zatím jsem v sobotu byl několik hodin na policii. Sepsali se mnou hlášení a vyřizují papíry a formality, ale řekli, že to s největší pravděpodobností nebude mít žádné následky,“ prozradil Lägreid.

Sám si ale závažnost svého činu uvědomuje, za incident se několikrát omluvil. „Toto je brutální připomínka pro mě a pro všechny biatlonisty, jak skutečně důležité jsou bezpečnostní zásady. Omlouvám se celé biatlonové rodině, mým týmovým kolegům a majiteli hotelu za to, co se stalo.“