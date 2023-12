Davidové to už zase střílí. Konečně mám pocit, že ta bouchačka je moje, říká

Takový závod jste před Vánoci potřebovala?

To jo. Hlavně můj pocit ze střelby je najednou úplně jiný. Což je super.

Kdy nastal zlom, co se střelby týče? Po příjezdu do Lenzerheide?

Každý den jsem tu s Egilem (trenérem Gjellandem) sušila (=prováděla suchou střelbu), na tréninku jsme se střelbě hodně věnovali a k něčemu jsme se i vrátili, když jsem si dala na zbraň starou patku. Šlo o víc věcí dohromady.

Takže jste při závodě na střelnici už opět sama sobě věřila?

Ano. Konečně mám zase pocit, že ta bouchačka je moje, že mi patří.

Předtím vám připadala jako cizí?

No... nějak mi neseděla a já vůbec nevěděla proč. Je to teď rozhodně lepší. Neříkám, že budu střílet samé nuly, ale minimálně jsem udělala krok dopředu.

Biatlonistka Markéta Davidová bojuje ve stíhacím závodě Světového poháru v Lenzerheide.

Jak se vám v Lenzerheide běhá? Jde o jeden z nejvýše položených biatlonových areálů. Ale s vysokou nadmořskou výškou jste nikdy neměla problémy.

Ta mi opravdu nevadí. Už jsem v Lenzerheide v minulosti byla, takže jsem věděla, co mě čeká. Ten dvoukilometrový okruh (pro stíhačku žen) je tady docela rychlý, půlka do kopce, půlka z kopce. Je to takové hravé.

Po čtvrtečním sprintu se množila kritika, že trať je rozbitá, šílená, sjezd příliš ledovatý. Dnes už tedy byla lepší?

Dnes už to bylo zase lyžování. Zatáčka za sjezdem je samozřejmě nebezpečná, je v ní led a pluží se tam. Jsem zvědavá, jak bude vypadat zítra v masáku, když tudy pojede 30 lidí najednou. Tenhle úsek mi nepřijde úplně bezpečný, ale jinak byla dnes trať úplně v pohodě.

Postup do hromadného závodu je pro vás další dobrou zprávou z dneška. Po Hochfilzenu jste asi dost pochybovala, že se do něj probojujete, že?

Tehdy jsem si nemyslela, že ho tady pojedu. Samozřejmě, že jsem to brala závod od závodu, ale nevěřila jsem, že na masák nasbírám dost bodů.

Jak se vám zamlouvá atmosféra v Lenzerheide. Při sprintech byla poněkud mrtvá, v sobotu se zásadně proměnila.

Ono to tu obecně začíná žít až o víkendu. Dnes ráno jsem byla běhat a pozorovala, jak tu jde spousta lidí na sjezdovky. Je to takové víkendové středisko. Při stíhačce stálo lidí u trati docela dost. I mistrovství světa by tu mělo mít v příští sezoně dobrou atmosféru. Švýcaři i Švýcarky se výkonnostně docela zvedli, lidi se na ně budou chtít jít podívat.

Tentokrát ženskou stíhačku ovládly Francouzky, zvítězila Braisazová- Bouchetová před Simonovou. Co říkáte velkolepému návratu Braisazové-Bouchetové po mateřské dovolené?

Nejsem jím překvapená. Když šla na mateřskou, byla biatlonově na vrcholu a bylo téměř jisté, že se tam zase vrátí. Ani neměla moc dlouhou pauzu. Trénovala do poslední chvíle, co byla těhotná, a pak hned zase brzy po porodu.

Nedělní hromadný závod bude posledním v dlouhém prvním pohárovém trimestru. Kolik sil do něj zbývá?

Dvouapůlkilometrový okruh pro masák je o kus těžší než ta dvojka, sama jsem zvědavá, jak ho tělo zvládne. Unavené jsme. A hlavně už jsme dlouho na cestách. První trimestr vám vždycky připadá fyzicky i psychicky dlouhý.

Už jste vymyslela, kde se budete připravovat o Vánocích?

V Novém Městě. Pak máme exhibici na Schalke a po ní už další prostor pro cestu na přípravu nebude.