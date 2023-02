Fourcade hájí Rusy. Šlesingr: Měli ho za dementa, teď ho propaganda zneužije

Očima Michala Šlesingra „Chápu, že Martin Fourcade nechce všechny ruské sportovce házet do jednoho pytle, protože někteří z nich mohou s invazí na Ukrajinu i nesouhlasit, ale bojí se takový názor vyjádřit, což je v Rusku pochopitelné. Jenže zároveň mu uniká, jak moc je sport s politikou v Rusku provázaný, jak tam bývalí biatlonisté hlasují za Putinovu stranu v Dumě, jak jsou propojeni s armádou. Takže když tito sportovci využívají výhod a financí režimu, musí současně počítat s tím, že to může mít na ně i negativní dopady. Sport nikdy nebyl a ani nebude mimo politiku. To je nesmyslné tvrzení, jímž se Rusko obhajuje, ale ve skutečnosti jde jen o prázdné fráze. Aktuální situace je bezprecedentní a nelze ji porovnávat s jinými. To, co Rusko na Ukrajině předvádí, je za hranicemi všeho, co jsme si v Evropě dokázali představit - a vyžaduje také bezprecedentní reakci. Pokud na Rusko dokážeme jakýmkoliv způsobem a v různých oblastech tlačit, aby se v jejich zemi začalo něco měnit a aby se ruští lidé probrali z deziluze, bude to jen dobře. Nemůžeme přece hájit ruské sportovce, aby snad nebyli poškozeni akcemi jejich státu, a na druhou stranu kašlat na to, že na Ukrajině jejich stát vraždí civilisty a že se spousta mrtvých ukrajinských sportovců na start už nikdy nepostaví.“