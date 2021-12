Hejtři, vy jste se probrali až teď? Slovenská biatlonistka vrací úder

Paulíně, starší ze sester Fialkových, nevyšly závody ve Švédsku. Jediné body si připsala ve vytrvalostním závodě na 15 km, kde skončila na 39. místě. Ve sprintu na 7,5 km byla až na 100. místě, což byl její dosud nejhorší výkon v kariéře. A lidé na sociálních sítích si nebrali servítky.„Radši ať ukončí kariéru, to jediné jí může pomoct,“ napsal jeden z „fanoušků“.

Fialková nenechala kritiku jen tak a na Facebooku a Instagramu vydala silné prohlášení. „Nevím, co se v naší společnosti stalo, že jsme se stali lidmi plnými zloby, hejtů, mudrování, urážení a krutosti. Jsme jako národ na takovém dně, že toto je jediné, co nám zůstává? Asi ano,“ míní Fialková.

„Slovenský biatlon je bohužel přesně tam, kam dlouhé roky směřoval. Hejtři, vy jste se probrali až teď? Vy si myslíte, že za to mohou sportovci, kteří dřou jako koně den co den, obětovali sportu celý život, zdraví, rodinu, školu a spoustu peněz? Myslíte, že je to nes...e stejně jako vás?“ pokračovala devětadvacetiletá rodačka z Brezna.

Osmkrát byla na stupních vítězů Světového poháru, na olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018 obsadila ve vytrvalostním závodě páté místo. Sama tedy pochopitelně není se současnými výkony spokojená.

„Jsem si dobře vědoma toho, že moje výsledky v Östersundu byly hrozné. Velmi mě to trápí i proto, že z přípravy jsme měla dobrý pocit, dala jsem tomu maximum. Svědomí mám čisté. A pokud na to už nemám? Tak s tím už nic moc nenadělám. Ale dokud to půjde, nepřestanu se snažit,“ doplnila dlouhodobě nejlepší slovenská biatlonistka, která však v minulé sezoně řadu závodů vynechala. Paulínu i její sestru Ivonu totiž skolil na podzim koronavirus a následně je trápily potíže s dýcháním.

A zdravotní stav zatápí slovenskému biatlonu znovu. Ivona Fialková i Henrieta Horvátová onemocněly a nemohly se tak účastnit nedělní štafety ve Švédsku, v níž Slovenky nakonec vůbec nestartovaly. Přitom v předchozí covidové sezoně nevynechaly jediný štafetový závod.

„Je to škoda, ale nechtěli jsme riskovat,“ uvedl pro deník Šport reprezentační trenér Tomáš Kos. „Musíme se vypořádat s tím, že naše výsledky zatím nebyly podle představ, vedle toho máme potíže se zdravotním stavem holek. Věříme tomu, že v Hochfilzenu se karta obrátí. Vždy se objeví nějaké problémy, ale je potřeba zachovat klid a jít dál,“ dodal Kos.

V rakouském Holchfilzenu pokračuje Světový pohár biatlonistů od pátku. Jak se zadaří slovenským „Fialkám“?