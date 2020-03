Doufám, že se vrátíme domů. Je to doba nejistoty, říká Moravec

Jak závod hodnotíte?

Se střelbou jsem celkem spokojený. Sice to bylo hodně vybojované, hlavně ten stoják, na kterém už jsem neměl na to nějak zariskovat. Ono by to nemělo ani moc význam, pravděpodobně by z toho riskování byly jen chyby, než něco, co by mně pomohlo.

Velké trápení na trati?

Šílený boj. Mám to letos s tím během nahoru dolů. Přitom lyže jsem neměl špatné. Měl jsem porovnání s Finy, Francouzi a v tom nebyl žádný problém, měl jsem lepší lyže než oni, ale absolutně jsem na to neměl fyzicky. Kolo a půl ještě jakžtakž, ale když jsem přijížděl na stojku, říkal jsem si, co tam asi budu dělat. V posledním kopci už to bylo víceméně takové umírání až do cíle.

Podobně jste se cítil už v Novém Městě na Moravě.

Jojo, tam to byl taky šílený boj, ale druhý den jsem jel najednou o 200 procent líp. Letos to takhle mám, ale tady mě to hodně mrzí, protože ta trať byla překvapivě celkem skluzná, udělali s ní docela zázrak. Dalo se na tom lyžovat a takové podmínky mi většinou vyhovují, ale dneska jsem na to neměl sílu.

Těší vás, že i přesto jste se na střelbu dokázal zkoncentrovat?

To je pro mě jediná cesta, jak zajet aspoň nějaký výsledek na bodech. I když, 33. místo se dvěma nulami... To si říkám, co tady vůbec dělám. Není to nic k jásání a je vidět, že na konci sezony už mi chybí síly, ale těžko s tím teď už něco udělám. Je důležité připravit se na další závod, zkusit se zkoncentrovat, najít nějaké síly a zabojovat.

A další závod bude? Finská vláda ještě před čtvrtečním sprintem jednala, jestli se sportovní akce vůbec budou konat.

Údajně teď přišel mail od IBU (Mezinárodní biatlonová unie), že závody budou do neděle a pak bude konec sezony. Pravděpodobně odjedeme sobotní stíhačky a nedělní štafety, pak se zavře knížka a pojedeme domů.

Hodně zvláštní konec sezony.

To je už od Nového Města. Od té doby, co jsme se vrátili z Anterselvy, kdy se začal celý ten problém řešit, tak je zvláštní tak nějak všechno. Je to doba nejistoty, každý den se všechno rapidně mění, opatření se zpřísňují.

Američané by mohli vyprávět.

Těm dneska bouchali ve čtyři hodiny ráno na dveře. Sbalili se a odletěli domů, aby v Evropě nezůstali další měsíc. Doufám, že se to nestane i nám, ale to snad nebude tak žhavé. Nic s tím ale neuděláme, nikdo nechtěl, aby to takhle skončilo. Atmosféra na stadionech je hodně ponurá. Dneska přijeli diváci, ale na stadion je nepustili. Je to zvláštní doba. Doufám, že se vrátím domů a že budeme moct nějak cestovat, máme nějaké plány. Ale to jsou věci, se kterými těžko něco udělám.

Fanoušci biatlonu se nakonec do ochozů v Kontiolahti nedostali. Finská vláda rozhodla krátce před startem sprintu mužů o zákazu sportovních podniků s více než 500 diváky.

Už i mezi biatlonisty se mluví o koronaviru? Ještě na mistrovství světa v Anterselvě se to vůbec neřešilo.

Těžko říct, jestli se už v Anterselvě o tom vědělo a z důvodu, že třeba nechtěli něco rušit, tak se to tam celkově podcenilo, nevím. Ale mluví o tom teď každý. I kdyby člověk vypnul mobil, stejně se o tom všichni baví. Zatím ale nemám zprávy, že by někdo z biatlonistů byl pozitivně testovaný na koronavirus. Není tady jen Simon Eder, který doufám, že to nemá, protože s ním spousta lidí přišla do styku. Jinak ale nevím o nikom, že by onemocněl. Ono, dokud se to člověka netýká, říká si: Proč jsou ta opatřená tak přísná. Ale když zjistíte, že nemůžete přes hranice a dotkne se vás to, je to horší, ten problém pocítíte daleko víc.

O to víc se asi těšíte na neděli, až vyrazíte domů.

Doufám, že se domů vrátíme. Bude se muset přebookovávat spousta letů, protože všichni budou chtít jet domů. Věřím, že normálně dojedeme a všechno bude v pohodě.

Co jste měl v plánu na týdny po sezoně?

Nějaké hokeje tam jsou, chtěl jsem vyrazit na skialpy, to se komplikuje. Dovolenou jsme neplánovali, chtěli jsme ji směřovat na léto. Teď není rozumné plánovat něco dopředu, uvidíme, jak se to vyvine. Ale alespoň budu mít čas být doma, mám spousta práce kolem baráku, takže si určitě nějaké zaměstnání najdu. Rozhodně se nudit nebudu, toho se nebojím.