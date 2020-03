Nakonec bez diváků. Jak finské Kontiolahti napodobilo Nové Město

To všechno kvůli rozhodnutí finské vlády, která vzhledem k šířícímu se koronaviru omezila sportovní i kulturní akce, kterých se nově mohlo účastnit pouze 500 lidí.

„Od tohoto odpoledne budou sportovní akce probíhat bez veřejnosti. Počet lidí v dějišti bude omezen pod 500, aby se mohly soutěže až do neděle konat. Program pro Kontiolahti se ale nemění,“ uvedla Mezinárodní biatlonová unie krátce před závodem.

Zas až tak velké manévry to pro pořadatele nebyly. Na závody se nechystalo 30 tisíc natěšených fanoušků jako v Novém Městě na Moravě, mělo jich dorazit jen kolem dvou tisíc.

„Situace je tady co se diváků týče velmi klidná, ale co se týče informací a přístupu k nim, velmi vzrušená,“ líčil z místa komentátor České televize Tomáš Lachman.

Jak by ne, vždyť ještě ve středu se mluvilo o tom, jak se v Kontiolahti pojede s fanoušky na tribunách. Že bude všechno tak, jak má být. Tedy v normálním a obvyklém módu. I s fanoušky.

Byť to málokdo chápal. Už před Světovým pohárem v Novém Městě na Moravě hovořil o nekonzistentnosti rozhodnutí vlád Martin Fourcade.

Nyní se k němu přidali i další.

Prázdné ochozy v Kontiolahti střežili finští policisté.

„Je to zvláštní, protože ta rozhodnutí jsou pokaždé jiná,“ řekla třeba Švédka Mona Brorssonová. „Ve Finsku zatím tolik případů neměli, možná proto chtěli jet i s fanoušky. Ale je tady kolem toho hodně nejistoty. Ve velmi krátkém čase se změnilo vnímání koronaviru z něčeho, co není tak vážné, na něco, co ovlivňuje úplně všechno.“

Jak by ne.

Povídat by mohli Američané, kteří si ve čtvrtek ve 4 hodiny ráno ve Finsku hekticky balili věci, aby se stihli vrátit do Spojených států poté, co americký prezident Donald Trump ohlásil třicetidenní zákaz veškerých cest z Evropské unie do USA.

„I mně přišlo zvláštní, že bychom měli jet před fanoušky,“ říká i další Švédka Hanna Öbergová. „Zvlášť když po celé Evropě se uzavírají skoro všechny stadiony.“

Fanoušci biatlonu se nakonec do ochozů v Kontiolahti nedostali. Finská vláda rozhodla krátce před startem sprintu mužů o zákazu sportovních podniků s více než 500 diváky.

Ano, vliv koronaviru na světový sport je každým dnem větší. Ještě ve středu přes padesát tisíc diváků bouřilo večer při fotbalové Lize mistrů v hledišti Anfield Road na zápase Liverpoolu s Atlétikem Madrid.

A bylo to na nějakou dobu naposledy. Utkání anglické Premier League se budou hrát bez diváků, stejně jako zápasy jiných lig po celé Evropě. V Česku jsou kvůli nouzovému stavu fotbalová, hokejová i další ligy úplně pozastaveny.

A tak jedním z posledních ostrůvků „běžného“ sportovního dění měl zůstat biatlonový Světový pohár v Kontiolahti. „I když by to bylo podivné,“ shodovali se Švédové.

V Severní Karelii, kde se biatlonový areál nachází, byl do středy pouze jeden případ koronaviru. Finsko je vůbec nejméně postiženou skandinávskou zemí.

I proto se až do poslední chvíle zdálo, že fanoušky na biatlon pustí.

Sprint žen v Kontiolahti Sledujte od 15.30 hodin online.

Jenže za posledních 24 hodin přibylo ve Finsku 25 nových lidí s koronavirem. Tamní vláda tudíž na včerejším zasedání rozhodla a pravidla zpřísnila.

Jestli se pojede v pátek? Jestli se odjedou i víkendové závody? I to je v tuto chvíli nejisté, situace se mění každou hodinu.

Jisté je jen to, že na finále poháru biatlonisté do norského Osla neodletí, bylo bez náhrady zrušeno.