ONLINE: V Kontiolahti se jede sprint bez diváků. Jak se daří Čechům?

V minulém kole Světového poháru v Novém Městě se mu dařilo skvěle. Michal Krčmář zastřílel čistě, svůj výkon navíc podpořil i dobrým během a skončil na 4. místě.

Jak si povede dnes?

„Po těle se cítím dobře, i když únava se samozřejmě kumuluje. Nevím, co to provede v závodě, to odhadnete málokdy. Ale nejsem v útlumu, bouchnu do toho a uvidíme, co se z toho povede,“ řekl český reprezentant.

„Mohu říci, že po mistrovství světa v Anterselvě jsem pocitově pookřál. V Novém Městě se mi to čtvrtým místem ve sprintu povedlo prodat. Nejsem ve stavu, že bych tady dojížděl na setrvačník a nechtělo se mi závodit, pořád mám do závodů chuť,“ doplnil.

Do závodu Krčmář nastupuje jako 42. v pořadí. Z českých reprezentantů před ním běží a střílí s číslem 17 Adam Václavík.

Ondřej Moravec startuje jako 52., Jakub Štvrtecký jako 77. a na konci startovní pole je se s číslem 96 Tomáš Krupčík.

Největšími favority na vítězství jsou Nor Johannes Bö (číslo 26) a Francouz Martin Fourcade (49).



„Od tohoto odpoledne bude akce s vyloučením veřejnosti. Počet lidí v dějišti bude omezen pod 500, aby se mohly soutěže až do neděle konat. Program pro Kontiolahti se nemění,“ uvedla IBU.



Fourcade je na prvním místě v celkovém hodnocení Světového poháru, jeho norský soupeř na něj ale ztrácí jen 43 bodů.

Sníží opět Johannes Bö své manko?

Sledujte v podrobné online reportáži.

V Kontiolahti se mělo původně závodit před diváckou kulisou, ale necelou hodinu před startem Mezinárodní biatlonová unie uvedla, že na základě nařízení finské vlády zrušit všechny akce s více než 500 lidmi, bude v okolí trati bez fanoušků.

„Od tohoto odpoledne bude akce s vyloučením veřejnosti. Počet lidí v dějišti bude omezen pod 500, aby se mohly soutěže až do neděle konat. Program pro Kontiolahti se nemění,“ uvedla v prohlášení IBU.