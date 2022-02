Druhá zlatá po Voborníkovou. Po sprintu ovládla na juniorském MS i stíhačku

Česká výprava má na juniorském šampionátu už čtyři cenné kovy. Medailovou sbírku načal Jonáš Mareček vítězstvím ve vytrvalostním závodu, ve stíhačce nyní obsadil šesté místo. Tomáš Mikyska byl osmý.

Jednadvacetiletá Voborníková, jež se do USA přesunula z olympijských her v Pekingu, při stíhacím závodě na střelnici třikrát chybovala a po třetí položce dočasně sestoupila z 1. na 5. místo. Mohla se však opřít o nejlepší běh a když na poslední položce zastřílela čistě, vyhoupla se opět do vedení a první místo uhájila s náskokem 6,2 sekundy před Italkou Hannah Auchentallerovou.

Voborníková svými tituly navázala na Markétu Davidovou, která byla dosud poslední českou juniorskou mistryní světa. Světový titul mezi juniorkami vybojovala současná česká jednička před čtyřmi lety v Estonsku ve stíhacím závodě.