Průlomová zima Voborníkové. Nakopne mě do další přípravy, říká žena v zelené

Trenér Jiří Holubec jí občas vytýkal: „Na střelnici děláš zbrklé věci.“

Souhlasí: „Těmi zbytečnostmi jsem si odstřelila pár dobrých výsledků.“

V sobotu však nic takového neplatilo. Z dvaceti terčů stíhacího závodu jich zasáhla devatenáct. Posunula se tak z 31. místa na startu na 24. v cíli. Ještě nikdy se tak vysoko ve Světovém poháru neumístila.

„Konečně se mi povedlo zastřílet, jak bych si přála, i když položky byly pomalejší,“ bilancovala. „Dnes se mi to sešlo. Na střelnici mi terče padaly a na trati se mi dobře běželo.“

Až tak dobře, že ještě v posledním kole předstihla Italky Samuelu Comolovou - a Lisu Vittozziovou. „Asi to bylo náročné pro všechny,“ říkala pak na adresu slavné soupeřky. „Už v předchozích kolech jsem ale měla radost, že mi nijak zásadně neujíždí ani Julia Simonová, že jsem s těmi staršími holkami schopná jet.“

Pro diváky i soupeřky byla Voborníková snadno rozeznatelná. Na Holmenkollenu si totiž obléká speciální zelené číslo, jedno jediné v celém startovním poli, určené nejúspěšnější závodnici z juniorského mistrovství světa.

„Je super být takhle oceněná, ale i tak je to závod jako každý jiný a je jedno, jestli mám číslo zelené nebo bílé,“ povídá.

Přesto, i zelená barva na hrudi české juniorky dokazuje, že tato sezona byla pro ni výjimečná.

A průlomová.

Na úvodní dvě kola Světového poháru do Östersundu ji ještě trenéři nenominovali, do zimy vjela v IBU Cupu a vedla si parádně, v úvodních dvou kolech nižší biatlonové ligy se probila čtyřikrát do elitní desítky.

Pozvání na Světový poháru v Hochfilzenu tudíž následovalo. Ba co víc, trenéři se rozhodli vyzkoušet ji v Rakousku i ve štafetě.

Nervozita s ní tehdy před startem cloumala. „Pro mě je to závod všechno, nebo nic. Já ho holkám opravdu nechci pokazit,“ svěřovala se, až si její psychiku musela vzít do práce i Markéta Davidová.

Voborníková obstála, přispěla k osmému místu v cíli.

Jen olympijská náhradnice? Kdepak

Lednový vstup do kalendářního roku 2022 jí zbrzdila covidová karanténa, byla blízkým kontaktem. Přesto si vybojovala nominaci na hry do Pekingu.

Navrch jela skvělý vytrvalostní závod v Anterselvě, před poslední položkou v něm dokonce aspirovala na rozšířené pódium. Dvě rány mimo terče ji srazily na 29. místo.

„Už jsem měla šíleně zmrzlé prsty,“ přiznávala, i tak si ale připsala první pohárové body v životě.

Před odletem na olympiádu se obávala: „Vždyť tam třeba budu jen sedět na hotelu jako náhradnice a do závodů se ani nedostanu.“

Od trenérů nicméně dostala důvěru hned do úvodního vytrvalostního závodu a odvděčila se 34. místem.

Jak hry pokračovaly, přece jen se však dostavovala únava. Ve stíhačce si protrpěla nejméně vydařený závod v sezoně, byla dostižena o kolo. I proto se trenéři Gjelland a Holubec rozhodli nasadit do štafety místo ní Puskarčíkovou.

Oddych Voborníkové zjevně prospěl, hned z Číny se vydala na juniorské mistrovství světa do Soldier Hollow a v Americe excelovala: bronz z vytrvalostního závodu, zlato ze sprintu, zlato ze stíhačky.

Zviditelnila se zároveň i lidsky, když na vyhlášení vytáhla anglicky psaný vzkaz: Modlete se za Ukrajinu.

Ohlas jejich juniorských výsledků dosáhl i do pelotonu Světového poháru. „Překvapilo mě, jak mi ti dospělí gratulovali. Jako první mi přes Instagram psala Elisa Gasparinová.“

Závodní pohodu si z Utahu přivezla až do norské metropole. „Sezona je fakt dlouhá, ale já se cítím docela dobře,“ líčila. „Že se mi takhle povedly poslední závody v sezoně, je pro mě i nakopnutím do přípravy na tu další. Jezdit kolem 25. místa je vážně velká motivace.“

Ví, kde se stále potřebuje zlepšovat: „Musím zapracovat na té své střelecké zbrklosti. A stejně tak na běhu. Když se o nějakou půlminutku na trati zrychlím, hned to bude veselejší.“

Češky si posunem na 5. místo v Poháru národů vyjely pro příští zimu dokonce šest míst ve Světovém poháru a Voborníková by měla vytvořit s Davidovou, Jislovou a Charvátovou jádro týmu.

Před startem sezony si dala za cíl: „Chtěla bych se ve svěťáku dostávat do stíhaček.“ Což se dařilo. „Až na jedno pohárové kolo, kdy mi utekla o dvě místa, jsem v nich byla. Už to byl velký posun proti loňsku.“

Ba co víc, v Oslu jí jen těsně unikl postup do hromadného závodu.

„Ale je jen otázkou času, kdy v něm Terka bude,“ tvrdí Jessica Jislová.

Takže v příští sezoně? „Není to předčasné?“ odvětí s úsměvem slečna Voborníková, načež povídá: „Zase si vytyčím nějaký přiměřený cíl a ono se to snad bude zase zvedat.“

Po svém posledním pohárovém startu v této zimě šly s Evou Puskarčíkovou na trať dělat občerstvovací „stanici“ při závodě mužů. Dvě ženy, které dělí 10 let věku, minulost a budoucnost české reprezentace.

Další plány: zkoušky a teplo

Až se vrátí z Osla, musí se Voborníková vrhnout na studium.

Na Masarykově univerzitě v Brně studuje ve 2. ročníku obor výživa a regenerace. Škola ji dostihla i na Holmenkollenu.

„Před sprintem jsem si přivstala, protože jsem ráno měla online zkoušku z patofyziologie.“

A výsledek?

„Na výbornou to nebylo, ale obstála jsem.“

Ještě ji čekají dvě praktické a dvě ústní zkoušky. „Nudit se nebudu. Ale taky se hrozně moc těším na dovolenou někam do tepla. Zimy už bylo dost. I když tady v Oslu je vážně moc hezky.“