Máma Bendiková: Chci inspirovat ostatní biatlonistky. Těhotenství není problém

Těhotenské nevolnosti, únava, záplava hormonů? Vyčerpání po porodu, slabost, psychická únava? Nic z toho Bendiková nezná, a pokud ano, dokázala se přes to rychle přenést.

Loni při Světovém poháru v Novém Městě na Moravě zajela společně s týmovým kolegou Andrejsem Rastorgujevsem historické maximum lotyšské smíšené štafety dvojic. Využili chyb favoritů z Francie, Rakouska a Německa a vybojovali bronz.

Tehdy už byla Bendiková těhotná, jen o tom nikdo nevěděl. Radostnou zprávu oznámila až v dubnu fotkou s těhotenským bříškem na Instagramu.

Téměř po roce se do Nového Města vrátila, aby znovu překonávala svá maxima. V pátečním sprintu byla na pátém místě nejlepší Nefrancouzkou.

O den později se vzpamatovala ze tří chyb v úvodní položce stíhacího závodu a i díky sedmému běžeckému času se probila na jedenáctou příčku. Tak skvělý vstup do světového šampionátu ještě nikdy nezažila. O něm i o dalších událostech spojených s jejím těhotenstvím a mateřstvím vyprávěla v dlouhém rozhovoru pro iDNES Premium v hotelu lotyšské výpravy ve Sněžném.

Jak se cítíte po tak úspěšných dnech?

Nádherně. Před mistrovstvím jsem věděla, že jsem v dobré formě, a doufala, že ji dokážu proměnit v hezké výsledky.

Načež jste jen čtyři měsíce po porodu dosáhla nejlepšího umístění na mistrovství světa v kariéře.

Ano, už jsem byla dvakrát devátá, takže dostat se do nejlepší šestky je skvělé. Především vzhledem k tomu, čím jsem si za poslední rok prošla.

Nepřemýšlela jste, že kvůli mateřství přerušíte v této sezoně kariéru?

Abych řekla pravdu, tak ne. Samozřejmě, v těhotenství nikdy nemáte pevný plán, který vám na sto procent vychází. Do stavu, ve kterém teď jsem, jsme nedošli přes plán A nebo B, ale přes plán F. A možná ani to ne. Ale od začátku jsme vše dělali tak, abych se mohla vrátit do závodů brzy. Upřímně – doufala jsem, že budu na šampionátu těžit z jakési mateřské síly.