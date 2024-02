Poslanec Koten útočil na organizátory MS v biatlonu. Znemožnil tím sám sebe

V příspěvku na svém facebookovém profilu sdílel foto novoměstských dětí na slavnostním ceremoniálu a k němu připsal:

„“Český biatlon“ Nové Město na Moravě 11. 2. 2024. Do kterého pozadí by organizátoři nejraději zalezli poznáte podle barev. Tak se ptám, je Nové Město ještě na Moravě, nebo už na Ukrajině?“

Při šíření této zprávy mu nevadily ani barvy, uváděné výrobcem, ani skutečnost, že na ukrajinské vlajce jsou žlutá a modrá opačně než na bundě, tedy s modrou barvou nahoře. Tyto bundy, i kdybychom přistoupili na Kotenovu verzi se žlutou barvou místo žlutozelené či zelinkavé, by tak maximálně propagovaly vlajku města Písku.

Příspěvek Radka Kotena k MS v biatlonu na jeho facebookovém profilu

Předseda organizačního výboru mistrovství světa Jiří Hamza k výpadu poslance SPD podotkl: „Je mi pana Kotena jako člověka líto, to je víceméně vše, co k tomu mohu říct. Je mi ho líto, že spadl až tak nízko. Jestli jde někdo do až takového populismu, tak to snad ani nemá smysl komentovat.“

Tomáš Hermann, mluvčí šampionátu, doplnil: „Vyjádření pana poslance uráží práci stovek lidí, kteří i vzhledem k povětrnostním podmínkám dřou v areálu ve dne v noci. Je to tím smutnější, že pan poslanec je živen ze státních peněz a přitom vystupuje proti zájmům této země.“

Web manipulátoři.cz situaci komentoval: „I Radek Koten z SPD se ztrapnil. Ukrajinská vlajka má barvy obráceně a hlavně žlutá a modrá jsou barvy IBU (International Biathlon Union). Někteří lidé prostě vidí Ukrajinu všude.“

Ozval se rovněž účet Českého svazu biatlonu na síti X. Ten použil poněkud ironickou linku reagující i na další narativy šířené hnutím SPD, když ke Kotenovu příspěvku s nadsázkou připsal: „Tuto barevnou kombinaci jsme si přímo demokraticky odhlasovali pro všech pět pohlaví. Pana poslance musíme opravit, dle výrobce jde o zeleno-modrou kombinaci. Ale zaměřili bychom se na švédský tým.“

V průběhu dne Koten po sílící kritice i po telefonátu organizátorů šampionátu příspěvek stáhl.

Poslanec SPD Radek Koten

Koten byl coby kandidát SPD do parlamentu zvolen právě za Kraj Vysočina. Jeho působení na postu předsedy bezpečnostního výboru ve volebním období 2017-2021 se setkalo se značnou kritikou i proto, že na Facebooku je členem mnoha skupin podporujících odchod České republiky z EU.

Zmiňován je rovněž v souvislostí se šířením mnohých vyvrácených dezinformací. Sdílel například poplašné zprávy z Aeronetu, jenž je považován za dezinformační web sloužící ruské propagandě a monitoruje ho i ministerstvo vnitra ČR. Šířil také zprávu o úniku záření z francouzské jaderné elektrárny, kterou vyvrátil Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Na sociálních sítích vypouštěl hoaxy o nebezpečnosti mikrovlnek a o chemtrails.

Biatlonisté budou dál podporovat Ukrajinu

Český svaz biatlonu se v posledních dvou letech opakovaně stavěl na podporu Ukrajiny v jejím boji proti ruské agresi. Napadenou zemi opakovaně podpořili nejlepší čeští reprezentanti Markéta Davidová a Michal Krčmář.

Po ruském útoku v únoru 2022 mnozí ukrajinští biatlonisté narukovali do armády či působili v domobraně. Například bývalý juniorský reprezentant země Jevhen Malyšev padl na frontě při obraně Charkova. Tehdy český tým přibral na dvě kola Světového poháru do svého středu dvě ukrajinské juniorky, aby jejich prostřednictvím byla Ukrajina v poháru aspoň symbolicky zastoupena.

V následujících měsících pomáhal český svaz ukrajinské reprezentaci také při organizaci soustředění.

„Vždy jsme Ukrajinu podporovali a budeme i nadále. Všichni vědí, co pro ni děláme. Náš postoj se nemění a měnit nebude,“ uvedl nyní Hamza. Společně se Sebastianem Coem, prezidentem Světové atletiky, patří coby viceprezident IBU k nejzásadovějším v otázce návratu ruských sportovců do soutěží. „Nedojde k němu dřív, než Rusové opustí okupovaná ukrajinská území,“ ujišťuje.