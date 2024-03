Procitání Davidové. Líbí se jí americký klid a říká: Jako bych začínala od nuly

„Mám pocit, jako by sezona teprve teď začínala od nuly,“ svěřovala se pro iDNES.cz. „Že se mi některé věci, které jsem měla mít už mnohem dřív vyzkoušené, předtím bohužel nesešly.“

Jistě, měly se sejít do světového šampionátu v Novém Městě.

„To už bohužel nestihneme,“ říká předseda svazu Jiří Hamza. „Ale Markéta teď znovu prokazuje, že má potenciál jezdit ve svěťáku do první pětky.“

Není tajemstvím, že Davidová si v sezoně procházela velkou psychickou krizí, která zřejmě nesouvisela jen s biatlonem. V jednom z rozhovorů po skončení mistrovství světa dokonce pro Český rozhlas naznačila, že biatlon se u ní dočasně ocitl na vedlejší koleji: „V lednu jsem byla ráda, že vůbec nějak přežívám.“

Takové nastavení se odrazilo na jejích výsledcích.

Ve Světovém poháru v předchozích šesti sezonách neustále stoupala vzhůru a obsadila celkově 91., 21., 14., 11., 10. a 9. místo. Nyní je v celkové klasifikaci dvacátá.

V Soldier Hollow nicméně podobně jako před týdnem v Oslu dávala najevo: „Už mě to zase bavilo.“

Pozitivní myšlení nabírá podle svých slov také z atmosféry v týmu: „V Americe s námi skoro nikdo není, máme tu klid. Předtím těch lidí okolo týmu bylo až moc.“

PROGRAM biatlonová sezona 2023/2024

V sobotní štafetě zaznamenala na svém úseku absolutně nejrychlejší čas a český tým dočasně vytáhla na třetí místo.

V nedělní stíhačce si vylepšila postavení po sprintu z 11. na konečnou 9. příčku a byla na trati sedmá nejrychlejší, navíc jen čtyři sekundy od čtvrté nejlepší ženy v této statistice. Až za ní figurují v pořadí běžeckých časů renomované běžkyně Ingrid Tandrevoldová nebo Elvira Öbergová.

Nikterak to však nepřeceňuje.

„Prostě jsem ráda za pár povedených závodů. Ale také jsem měla výhodu, že mi oproti jiným holkám nevadí vysoká nadmořská výška. Ta mi tu naopak hrála do karet,“ říkala v někdejším olympijském areálu nacházejícím se v 1 700 metrech.

V průběhu zimy se trápila rovněž střelecky, její procentuální úspěšnost klesla z loňských 85 na 79 procent. I v tomto směru nyní pozoruje zlepšení. „Trochu se na střelnici srovnávám,“ hlásila.

Po stíhačce s bilancí položek 0-0-1-1 si libovala: „Za druhou ležku jsem na sebe pyšná, jak jsem si ji vyhodnotila a v pravou chvíli počkala. Při poslední stojce jsem si pro změnu řekla, že budu střílet v rytmu, ale ta poslední rána byla až příliš rychlá, měla jsem ji odložit.“

Položka za 25 sekund nicméně naznačuje, že by se mohla vrátit k pokusům o zrychlení střelby z úvodu minulé sezony.

Povedené závody absolvovala navzdory tomu, že Češi měli oproti ostatním týmům za sebou mnohem komplikovanější putování do USA.

„Zatímco skoro všichni, jen s výjimkou nás a Slovinců, letěli charterem IBU přímo z Osla, my cestovali linkovými spoji,“ líčila. „Takže v pondělí ráno z Osla do Prahy a odtud až v úterý ve čtyři ráno půl týmu přes Amsterdam a zbytek týmu přes Paříž do Ameriky.“

Úsměv na tváři Markéty Davidové po střelbě vestoje během stíhacího závodu v Soldier Hollow.

Mezinárodní sekretář svazu Michal Šlesingr už v průběhu sezony vysvětloval tuto volbu tím, že charter byl výrazně dražší než běžné spoje.

Také lyžování v Soldier Hollow vysávalo fyzické síly. „Bylo tu plus 12 a na sluníčku jsme si připadali jak někde v Egyptě, na plavky a opalovačku,“ popisovala Davidová. „Sníh byl mokrej až hrůza, ani prosolení moc nepomohlo.“

Teprve při nedělním časném dopoledním závodě si zajezdili na přece jen tvrdší trati.

Pozdní formu chce tento týden potvrdit při finálovém kole seriálu v kanadském Canmore.

„Minule se mi tam moc líbilo, přestože bylo minus 30. Skončila jsem tehdy druhá ve vytrvalostním závodě,“ vzpomíná.

Markéta Davidová dojíždí do cíle sprintu v Soldier Hollow.

Až se ze zámoří vrátí, nastane čas na důsledné vyhodnocení velmi problematické sezony i na naznačované změny v realizačních týmech.

„Určitě všichni děláme chyby, včetně nás na svazu a Markéty,“ říká Hamza. „Nebudu se tvářit, že věci jsou v pořádku, když výsledky nebyly. Musíme vše zanalyzovat a přijmout nutná opatření.“

Davidové slibuje, že jí svaz vytvoří nejlepší podmínky, jaké dovede. „Ale je to také o jejím vnitřním nastavení. Musí mít radost z biatlonu. Věřím, že od ledna se to zase obrátilo do pozitivna.“