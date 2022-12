Krčmář o mladém kolegovi: Říkal nám, že když zastřílí, máme mu dát do držky

„Mrzí mě dvojka na první stojce, to je v takové silné konkurenci moc, pokud chcete být ještě víc vepředu,“ popisoval. „Celkově to tu na střelnici bylo ode mě obrovsky upracované, chyběla mi střelecká uvolněnost, nesedlo mi to. Se střelbou musím něco udělat. Je taková tupá.“

Co znamená tupá?

S tím výrazem přišel Matt Emmons. Ptal se mě, jestli se ve střelbě cítím tupej nebo ostrej. Tak mu říkám, že tupej. A dnes se to potvrdilo. Ale ona i střelecká forma funguje tak, že se přelévá. Právě teď ji dobrou nemám. Musím vynakládat enormní úsilí a snahu, aby mi rány padaly. Zato jindy si tam prostě lehnete a terče trefujete, ani nevíte jak.

Tušíte, co jste při dvou chybách na třetí položce udělal špatně?

Netuším. To je nejhorší, že si po takové položce jen nadáváte, aniž byste si dokázali okamžitě vyhodnotit, co při ní děláte špatně. Ty rány vyskakují ven a nepadají.

Úsměv na tváři by vám měla naopak vyvolat statistika běžeckých časů ve stíhačce. Měl jste devátý nejlepší, jen 12 sekund za tradičně nejrychlejším mužem dne Johannesem Böem...

... no jo, jenže Johannes jel na výlet. (rozesměje se)

Ale minimální ztráty máte i na další skvostné běžce, Daleho, Samuelssona, Ponsiloumu i jiné. Podívejte se.

Až takhle je to vyrovnané? Jen v sekundách? Tak to je super. Jsme dobře připravení. Jen musíme sladit běh i střelbu. (Desátý běžecký čas měl navíc Štvrtecký, jenže ten zcela selhal na střelnici.)

Poprvé v kariéře dojel v první třicítce loňský junior Tomáš Mikyska, který navíc zastřílel skvěle (0-0-0-1). I to je pro tým vzpruha?

Nene, Mikys dneska dostane kartáč, protože kazí štafety a naopak své závody jezdí dobře. (směje se) Takže už ho dneska vypucujem. On nám to i sám říkal, že jestli dneska zastřílí dobře, máme mu dát do držky. Takže už se chystám, že dostane jednoho velkýho lepáka. Ale ne, teď vážně, to jeho umístění je bomba.

Také vy jste se poprvé dostal do pohárové třicítky ve 22 letech. Tehdy to pro vás muselo být velké povzbuzení.

Jasně. Je supr, že je Mikys tam, kde je. Jezdíme tři na bodech, atmosféra v týmu je v porovnání s minulostí úplně jiná. Opravdu, je o dost lepší, než byla, za což jsem rád. A úplně na rovinu říkám, že pokud mě někdo z našich mladých porazí, mě samotného to vyhecuje. Posouváme se tak vzájemně dopředu. Je dobře, že to není jen o tom, ze Krčmář je nejlepší z Čechů, ale že je občas vepředu Štvrtecký a v budoucnu tam mohou být Mikyska, Karlík a další.

Michal Krčmář na trati v Hochfilzenu během stíhacího závodu.

Když se ještě vrátíme k vašemu běhu, takhle dobré běžecké časy jako v Hochfilzenu, jste dlouho neměl. Čím si vysvětlujete, že jste si v tomto směru polepšil i oproti úvodnímu kolu v Kontiolahti?

Už tam byla super štafeta a stíhačka. Jen na vytrvalostní závod jsem ještě nebyl rozjetý a ve sprintu jsme sáhli po fakt špatných lyžích, protože ty lepší bohužel zůstaly v kamionu. Věřím, že mé tělo se postupně dostává do závodního procesu a každým závodem se posouvá. Sám na sobě cítím, že si na ten zápřah zvykám víc a víc.

Navzdory jedné chybě s volbou lyží v Kontiolahti se zdá, že i s nimi jste rozhodně spokojenější než loni.

Určitě, zatím mohu být v tomhle ohledu pozitivní. Ale furt jsme na začátku, tahle hodnocení budeme dělat po sezoně. Teď je nejdůležitější poskládat běh a střelbu. Po Annecy mám vánoční pauzu, pojedu s rodinou na Pokljuku, budu tam sám, mohu se soustředit na práci. Mám do ní chuť, protože cítím, že připravený jsem dobře.

Jak chcete vylepšit střelbu? Jen dalšími a dalšími tréninkovými dávkami?

Spíš to chce tak nějak na ni nastavit hlavu, trochu toho Mattova pozitivismu. A taky se ještě víc vyzávodit. Je to taková všehochuť. Nejde o jeden konkrétní problém, spíš o komplexní záležitost.

Žádné problémy zatím nemá Johannes Bö, který suverénně vyhrává závod za závodem. Dokonce se s nadsázkou hovoří, že by měl na startu dostat handicap, aby závody nebyly tak jednoznačné.

On si ta vítězství zaslouží, je to borec. Má talent, ale zároveň na sobě určitě hodně maká. Takže před ním smekám. Může být vzorem pro nás všechny.