ONLINE: Biatlonisté jedou vytrvalostní závod. Krčmář atakuje nejlepší desítku

V Kontiolahti se představí omlazené česká sestava s jasným lídrem v podobě Michala Krčmáře.

Jedenatřicetiletý reprezentant chce vylepšit osmadvacáté místo z celkového hodnocení Světového poháru v předešlé sezoně.

ONLINE: Vytrvalostní závod mužů v Kontiolahti Start ve 13:15, sledujeme v podrobné reportáži.

„Udělal jsem tlustou čáru za vším. Řekl jsem si, že začíná nová éra nejen mé kariéry, ale i českého biatlonu, protože kolem týmu se udála spousta novinek. Takže si teď připadám zase jako na počátku. A jdu do toho s čistou hlavou,“ komentoval Krčmář.

„Nemám konkrétní výsledkové cíle,“ přiznal. „Jednou podáte dobrý výkon a skončíte pátý a podruhé jste za stejný výkon dvacátý. Radši tedy žádná čísla neříkám.“

České starty 13:27 - Michal Krčmář

13:39 - Jakub Štvrtecký

13:48 - Mikuláš Karlík

13:50 - Tomáš Mikyska

13:59 - Jonáš Mareček

Ve vytrvalostním závodě se Krčmářovi v minulé sezoně vedlo nejlépe v Anterselvě, kde skončil čtrnáctý.

Zkušeného borce v sestavě doplňují dva třiadvacetiletí - Jakub Štvrtecký a Mikuláš Karlík.

Ještě o rok mladší je Tomáš Mikyska, o jeden další pak Jonáš Mareček, jenž by se měl v této sezoně ve Světovém poháru objevovat, na rozdíl od předešlých let, pravidelně.

„Ještě by mohl absolvovat sezonu mezi juniory, ale proč? V juniorech už sebral všechny tituly, mety by měl mít výš. Proč by šel prvoligový hráč hrát krajský přebor?“ vysvětloval Michael Málek, který v pozici hlavního kouče nahradil Ondřeje Rybáře. O střeleckou přípravu mužů se nově stará americký olympijský vítěz Matt Emmons.

K další změně v českém týmu došlo i na soupisce servismanů, lyže připravují zahraniční experti. Novým šéfem týmu je Nor Ole Björn Tretterud, který v minulosti působil u norských a kanadských běžců na lyžích a naposledy se staral o materiál ukrajinských biatlonistů. Za broušení lyží je zodpovědný další uznávaný zahraniční expert, Rakušan Benjamin Eder.

Kde hledat největší favority prvního klání?

To je těžké, úvodní závody sezony jsou notoricky nevyzpytatelné...

Jisté je, že na základě nového bodování vítěze jednotlivých závodů čeká místo 60 bodů rovnou 90, tak, aby se více zhodnotila umístění na nejvyšších příčkách.

Poslední vítěz Světového poháru Quentin Fillon Maillet startuje tři minuty po Krčmářovi. Francouz skončil v hodnocení disciplíny v minulé sezoně až osmý, na olympijských hrách v ní však díky fantastickému běhu získal svoji první zlatou medaili pod pěti kruhy.

Králem vytrvalostních závodů byl v předešlém ročníku Nor Tarjei Bö, jenž byl v obou závodech druhý. Jedno klání vyhrál Sturla Holm Lägreid, ve druhém pak překvapil Anton Babikov, který se však stejně jako další Rusové a Bělorusové minimálně do skončení války na Ukrajině ve SP nepředstaví.

Nevydařenou minulou sezonu bude chtít napravit trojnásobný vítěz SP Nor Johannes Thingnes Bö. Podaří se mu to už v prvním závodě?

Sledujte online.