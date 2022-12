ONLINE: Biatlonisté jedou v Kontiolahti stíhací závod. Krčmář poprvé chybuje

Výkonem v sobotním sprintu se do stíhacího závodu na 12,5 kilometru probojovali pouze tři Češi. Michal Krčmář sice zaznamenal v sobotu jen jednu chybu, až dvaačtyřicátý běžecký čas ho ale výš než do čtvrté desítky konečného pořadí nepustil. Do stíhačky odstartuje jako 32. se ztrátou 1:50 minuty na čelo.

Těsně za ním se na trať vydá s číslem 42 a ztrátou 2:04 minuty Tomáš Mikyska. Juniorský šampion z letního mistrovství světa bude mít příležitost ve své premiérové stíhačce ve Světovém poháru získat první body do celkového hodnocení.

Jako poslední z české trojice se do závodu zapojí z 51. pozice a s odstupem 2:14 minuty Mikuláš Karlík. Ani on to nemá k bodovaným místům daleko.

První pozici a jedenáct sekund náskoku hájí vítěz sprintu Johannes Bö. Nejblíže k němu má jeho norský reprezentační kolega Sturla Holm Lägreid.

Ostatní závodníci z první pětky Němec Roman Rees, Švéd Sebastian Samuelsson a Francouz Emilien Jacquelin mají na Nora už půlminutový odstup. Vzhledem k běžecké formě Böa musí doufat v jeho zaváhání na střelnici, aby měli šanci bojovat o vítězství.

Johannes Bö při sprintu ve finském Kontiolahti.

Vládce stíhaček v minulé sezoně a držitel malého křišťálového glóbu Quentin Fillon Maillet zatím neprožívá oslňující vstup do ročníku.

Dominantní vítěz celkového hodnocení Světového poháru v nové sezoně zatím střelecky i běžecky za nejlepšími zaostává. Do stíhacího závodu odstartuje jako 14., minutu a čtvrt po Norovi.

Dovolí Bö ostatním závodníkům ohrozit jeho cestu za dalším vítězstvím? A jakou měrou se do klání zapojí Češi?

Sledujte v reportáži.